Iran cáo buộc Mỹ, Israel tìm cách gây chia rẽ nội bộ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 29/9 cho rằng Mỹ và Israel đang tìm cách tạo ra và làm sâu sắc thêm những chia rẽ trong nội bộ Iran sau khi không thể buộc Tehran khuất phục bằng các biện pháp quân sự.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, phát biểu tại cuộc gặp với các thị trưởng của những thành phố lớn và các tỉnh lỵ, ông Pezeshkian nói Mỹ và Israel đang tập trung vào việc “tạo ra và làm gia tăng chia rẽ nội bộ” Iran.

Ông Pezeshkian đồng thời nhấn mạnh Iran tiếp tục duy trì quan hệ với các nước láng giềng và bạn bè, trong đó có Iraq, Afghanistan, Pakistan và Azerbaijan. Tổng thống Iran cũng đề cập những khó khăn mà các hãng hàng không Iran và các chuyến bay trong khu vực đang phải đối mặt, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đưa ra các yêu cầu và đe dọa từ cách xa Iran và một số nước tuân theo những yêu cầu đó.

Trong khi đó, Mỹ ngày 29/9 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào những mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động mua sắm vũ khí cho Iran. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với 10 cá nhân và thực thể tại nhiều khu vực pháp lý, với cáo buộc tham gia mua vũ khí và linh kiện vũ khí cho Bộ Quốc phòng và Hậu cần các lực lượng vũ trang Iran. Washington cho biết động thái này nằm trong chiến dịch mang tên “Operation Economic Outcast” nhằm gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẽ tiếp tục nhằm vào những bên cung cấp hỗ trợ vật chất, công nghệ hoặc tài chính cho Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới nhằm làm gián đoạn mạng lưới mua sắm quân sự của Tehran và hạn chế khả năng khôi phục các chương trình vũ khí của nước này.

Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục tác động tới thị trường năng lượng, Liên minh châu Âu (EU) cũng đang chịu sức ép lớn về chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Cao ủy Năng lượng EU Dan Jorgensen ngày 29/9 cho biết EU đã phải chi thêm khoảng 100 tỷ euro cho cùng một khối lượng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bắt đầu. Ông nhấn mạnh EU không nhận thêm lượng dầu hoặc khí đốt tương ứng với khoản chi phí gia tăng này.

Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng năng lượng EU ở Dublin (Ireland), ông Jorgensen cảnh báo giá năng lượng toàn cầu tăng đang gây sức ép đối với các ngành công nghiệp và người tiêu dùng châu Âu. EU đang thảo luận các biện pháp chuẩn bị cho mùa Đông trong bối cảnh giá năng lượng được dự báo tiếp tục ở mức cao, trong đó có giảm nhu cầu, tiếp tục bổ sung khí đốt vào các cơ sở lưu trữ và triển khai những biện pháp có mục tiêu, mang tính tạm thời nhằm ứng phó với giá cao.

Bích Hồng