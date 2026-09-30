NATO khẳng định bảo vệ mọi tấc đất của đồng minh

NATO ngày 29/9 khẳng định sẽ bảo vệ mọi tấc đất lãnh thổ của các nước thành viên trước mọi mối đe dọa, trong bối cảnh Nga cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp, kể cả vũ khí hạt nhân, nếu Anh hoặc NATO tìm cách phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga.

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Litva Mindaugas Sinkevičius tại trụ sở NATO, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đang tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, đồng thời điều chỉnh thế trận trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV). Ông Rutte nhấn mạnh: “NATO bảo vệ mọi tấc đất của lãnh thổ đồng minh trước mọi mối đe dọa, từ bất kỳ hướng nào”.

Theo ông Rutte, ngày 15/9, các máy bay chiến đấu của Italy được NATO triển khai từ căn cứ không quân Šiauliai đã bắn hạ một UAV xâm phạm không phận Litva. NATO cũng đang tăng cường hiện diện tại biển Baltic và lực lượng trên bộ tiền phương tại Litva.

Về Ukraine, ông Rutte cho biết Litva cam kết dành ít nhất 0,25% GDP mỗi năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đã đóng góp 38 triệu USD cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, đồng thời hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng và đầu máy đường sắt. Ông khẳng định NATO sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại London ngày 29/9 cảnh báo mọi nỗ lực của Anh hoặc NATO nhằm phong tỏa vùng Kaliningrad sẽ vấp phải phản ứng bằng “mọi phương tiện” mà Nga có, trong đó có vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được đưa ra sau khi một số phương tiện truyền thông Anh thảo luận về khả năng NATO phong tỏa Kaliningrad hoặc không công nhận chủ quyền của Nga đối với vùng lãnh thổ này.

Đại sứ quán Nga nhấn mạnh bất kỳ hành động quân sự nào của Anh hoặc NATO nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ bị đáp trả bằng mọi phương tiện sẵn có, “bao gồm cả vũ khí hạt nhân”. Cơ quan này đồng thời khẳng định Nga “không tìm kiếm đối đầu với NATO và châu Âu” và không có ý định tấn công NATO hay châu Âu.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm bên bờ biển Baltic, giữa Litva và Ba Lan và tách biệt với phần lãnh thổ chính của Nga.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Paris cũng cảnh báo Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp để bảo vệ lãnh thổ và cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công hoặc phong tỏa Kaliningrad sẽ bị đáp trả.

Vân Bình.