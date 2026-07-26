Houthi và liên quân Saudi Arabia gia tăng tấn công, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

Ngày 26/7 Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi ở Yemen và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu gia tăng các hoạt động quân sự, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục tác động đến cục diện khu vực.

Houthi và liên quân Saudi Arabia gia tăng tấn công, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang. Ảnh: Al Jazeera.

Theo Reuters, AP và Al Jazeera, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ chiến lược của Saudi Arabia trên bờ Biển Đỏ, đồng thời tuyên bố tấn công thành phố Jizan ở miền Nam nước này. Houthi cũng cho biết sẽ mở rộng các hoạt động nhằm vào các tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sau khi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Riyadh.

Đáp trả, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại tỉnh Hodeidah ở miền Tây Yemen. Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki cho biết chiến dịch nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải quốc tế sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự được tiến hành phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Đến nay, Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố của Houthi về thiệt hại sau các vụ tấn công tên lửa. Trong khi đó, dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy một số chuyến bay đã phải điều chỉnh lộ trình trước khi hạ cánh xuống Riyadh.

Các diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao. Theo các nguồn tin ngoại giao, dù Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran trong hai ngày liên tiếp và hai bên vẫn duy trì liên lạc thông qua các bên trung gian, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu. Giới quan sát nhận định các cuộc tấn công mới tại Yemen có thể làm gia tăng bất ổn trên các tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời gây thêm sức ép đối với thị trường năng lượng và an ninh khu vực.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi. Ảnh: NewsCord.

Theo hãng thông tấn IRNA và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi công bố đánh giá của Iran về thiệt hại mà nước này được cho là đã gây ra cho quân đội Mỹ trong cuộc đối đầu kéo dài 15 ngày gần đây. Theo quan chức IRGC, hơn 200 binh sĩ Mỹ tại các căn cứ ở Trung Đông đã thiệt mạng và số người bị thương còn cao hơn nhiều. Ông Hossein cho rằng các số liệu thương vong do phía Mỹ công bố là “không phản ánh đúng thực tế”.

Người phát ngôn IRGC cho biết Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 8 địa điểm triển khai lực lượng của Mỹ, đồng thời tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa nhiều sở chỉ huy, hệ thống radar phòng không Patriot, radar cảnh báo sớm cùng một số máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, máy bay tiếp nhiên liệu và trực thăng của Mỹ.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, AP, Al Jazeera.