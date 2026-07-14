Houthi tấn công sân bay Saudi Arabia, nguy cơ tái bùng phát xung đột

Lực lượng Houthi tại Yemen vừa tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở miền Nam Saudi Arabia, sau khi cáo buộc Riyadh tiến hành không kích sân bay quốc tế Sanaa do lực lượng này kiểm soát. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi có thể bùng phát trở lại sau hơn 4 năm tương đối lắng dịu.

Khói bốc lên sau vụ không kích sân bay quốc tế Sanaa tại thủ đô Sanaa, Yemen, ngày 13/7/2026. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến tại Yemen cho biết các lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các tên lửa do Houthi phóng về khu vực miền Nam Saudi Arabia ngày 13/7. Trong khi đó, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree xác nhận mục tiêu của cuộc tấn công là sân bay quốc tế Abha, thủ phủ vùng Asir giáp biên giới Yemen.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Saudi Arabia mà Houthi thừa nhận thực hiện kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn không chính thức vào tháng 3/2022, sau nhiều năm giao tranh và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia. Houthi tuyên bố các cuộc không kích trong ngày nhằm vào sân bay Sanaa là “hành động gây hấn trắng trợn” và cho rằng giai đoạn giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên đã kết thúc.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết lực lượng của họ đã tiến hành không kích đường băng sân bay quốc tế Sanaa nhằm ngăn một máy bay của Iran hạ cánh, với lý do chuyến bay này vi phạm chủ quyền Yemen. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đối phó các máy bay có hành động thù địch xâm phạm không phận nước này, đồng thời quy trách nhiệm cho Iran. Sau đó, người phát ngôn quân đội Yemen cho biết chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Hodeidah do Houthi kiểm soát.

Lực lượng Houthi cho rằng các cuộc không kích nhằm vào sân bay Sanaa đã chấm dứt giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng. Ảnh: EPA

Houthi cũng cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Saudi Arabia cho đến khi “lệnh phong tỏa” đối với sân bay Sanaa được dỡ bỏ.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Yemen cáo buộc Houthi đang giữ một máy bay của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại sân bay Sanaa. Người phát ngôn ICRC tại Trung Đông xác nhận toàn bộ nhân viên và phi hành đoàn trên máy bay đều an toàn, song không bình luận thêm.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Houthi và chính phủ Yemen do ICRC làm trung gian vừa đổ vỡ, phản ánh căng thẳng gia tăng giữa hai bên.

Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2014 sau khi Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải chuyển trụ sở xuống miền Nam. Năm 2015, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen chống Houthi. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2022 nhìn chung vẫn được duy trì trong những năm qua, bất chấp các biến động khu vực. Tuy nhiên, các diễn biến mới nhất cho thấy nguy cơ xung đột leo thang trở lại, kéo theo những tác động đối với an ninh khu vực và hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.