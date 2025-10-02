“Hộp cơm nhân ái” lan toả yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống

Ngay khi nhận được tin tức khu vực xã Nông Cống nói chung và Bệnh viện Đa khoa Nông Cống bị cô lập do mưa bão, nước lũ dâng cao, mất điện và mất nước, Đoàn Thanh niên Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Nông Cống tổ chức chương trình thiện nguyện “Hộp cơm nhân ái” số thứ ba đầy ý nghĩa.

Chương trình đã trao tặng 400 suất cơm miễn phí...

...cùng 50 thùng nước sạch đến tận tay các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nội trú trong toàn viện, giúp họ vơi bớt những khó khăn trong những ngày mưa bão, bị cô lập, mất điện và mất nước hoàn toàn.

Những hộp cơm không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự quan tâm, là tấm lòng nhân ái từ doanh nghiệp đến cộng đồng, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh và người thân của họ.

Bệnh nhân Đỗ Văn Giang, xã Nông Cống đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, chia sẻ: "Trong mưa bão bệnh viện bị ngập lụt, chia cắt nhưng đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn điều trị cho bệnh nhân. Nhận được những suất cơm, phần quà miễn phí, người bệnh chúng tôi rất ấm lòng".

Chương trình thể hiện tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng của tuổi trẻ doanh nghiệp cũng như đơn vị, lan toả giá trị nhân văn sâu sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bà Lê Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa, cho biết: Chuỗi chương trình thiện nguyện “Hộp cơm nhân ái” với slogan “Mỗi hộp cơm trao đi - Một nụ cười ở lại” dự kiến thực hiện mỗi tháng một lần tại một bệnh viện trong tỉnh với mong muốn lan toả nhiều hơn nữa giá trị nhân văn, sự động viên, chia sẻ yêu thương với những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Với tôn chỉ hoạt động “Vì sức khoẻ cộng đồng”, Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa cam kết thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội có ý nghĩa, vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Tô Hà