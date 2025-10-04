Hơn 800 học sinh xã Hoằng Phú trở lại trường

Sáng 4/10, hơn 800 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoằng Quý (xã Hoằng Phú) đã trở lại học tập sau 3 ngày tạm nghỉ do ảnh hưởng nặng nề từ trận lốc xoáy rạng sáng 29/9.

Học sinh Trường Tiểu học xã Hoằng Quý đi nhờ cổng của Trường THCS Hoằng Quý để đến trường.

Thầy giáo Trịnh Hồng Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Quý cho biết: “Trong sáng thứ 7, nhà trường đã đón học sinh đi học trở lại. Vì chưa đủ phòng học nên nhà trường phải bố trí cho học sinh học 2 ca, khối lớp 1, 2, 3 học buổi sáng, khối lớp 4, 5 học buổi chiều”.

Cô và trò cùng nhau sửa soạn, phơi khô sách vở bị ướt do mưa bão.

Tại Trường Tiểu học Hoằng Quý, trong tổng số 27 phòng học và phòng chức năng, mới chỉ có 9 phòng học và 1 văn phòng có thể hoạt động. Nhiều phòng học khác vẫn hư hỏng nặng, hệ thống trang thiết bị dạy học cũng bị thiệt hại nặng nề, cần thời gian và kinh phí sửa chữa.

“Khu vực cổng trường vẫn còn ngập nước, tiềm ẩn nguy hiểm nên phụ huynh được hướng dẫn đưa con em đi nhờ qua cổng chính của Trường THCS Hoằng Quý”, thầy Trịnh Hồng Khanh cho biết thêm.

Học sinh Trường THCS Hoằng Quý trong giờ học sáng 4/10.

Tại Trường THCS Hoằng Quý, sáng nay 100% học sinh cũng đi học trở lại. Nhà trường lên phương án dạy bù để kịp tiến độ chương trình. Trước giờ vào lớp, nhà trường tổ chức cho học sinh khối trực nhật quét dọn khuôn viên; đồng thời, phân công 100% cán bộ, giáo viên có mặt tại trường để quản lý, giám sát và nhắc nhở học sinh chú ý bảo đảm an toàn.

Nhiều hạng mục tại các trường học bị hư hỏng nặng sau trận lốc xoáy.

Trận lốc trước đó đã khiến 3 trường học trên địa bàn (mầm non, tiểu học, THCS Hoằng Quý) bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nhiều hạng mục cơ sở vật chất hư hỏng nặng.

Riêng tại 2 trường tiểu học và THCS, ngoài hệ thống mái nhà bị tốc, khoảng 70-80% hệ thống cửa chính, cửa sổ tại các phòng học đều bị hư hỏng nặng. Nhiều trang thiết bị, vật dụng bên trong phòng học cũng không còn sử dụng được...

Các đơn vị đang khẩn trương sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bảo đảm an toàn cho việc dạy và học tại các nhà trường.

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú, cho biết: Để khắc phục thiệt hại sau thiên tai, địa phương đang chỉ đạo các nhà thầu tiến hành sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tuần tới. Trong thời gian chưa đủ phòng học, xã đã yêu cầu các nhà trường bố trí cho học sinh học tăng số tiết, số buổi, cả ngày thứ 7, Chủ nhật để bảo đảm tiến độ chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh háo hức trở lại trường học.

Đối với Trường Mầm non Hoằng Quý, học sinh đã được đi học trở lại bình thường từ ngày 2/10. Nhà trường đã tổ chức ăn bán trú trong ngày 3/10.

Việt Hương