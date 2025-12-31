STEM Innovation Petrovietnam: Mở “nguồn năng lượng tri thức” tương lai

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế đất nước, mà còn luôn tiên phong trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Thông qua chương trình STEM Innovation Petrovietnam, dự án giáo dục quy mô lớn hướng tới xây dựng 100 phòng thực hành STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành, Petrovietnam góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo và phát triển giáo dục - đào tạo. Tại Thanh Hóa, 3 phòng thực hành STEM được tài trợ cho Trường THPT Chuyên Lam Sơn, THPT Hàm Rồng và THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành, đang trở thành những “trạm phát” tri thức, bồi đắp nguồn nhân lực khoa học - công nghệ cho tương lai.

Phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Những giờ học tại phòng thực hành STEM của Trường THPT Chuyên Lam Sơn nhanh chóng trở nên sôi động bởi sự say mê của học sinh bên những mô hình robot, các thiết bị thí nghiệm hiện đại. Tại đây, khoa học không còn là những khái niệm trừu tượng trên trang sách, mà hiện diện sinh động qua từng thiết bị thật, thao tác thật, để mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm khám phá, khơi dậy niềm đam mê và tư duy sáng tạo của các em học sinh.

Tại Trường THPT Hàm Rồng, phòng học STEM được khai thác hiệu quả, gắn chặt hoạt động dạy và học với giải quyết các vấn đề thực tiễn. Từ khi được trang bị hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại, giáo viên và học sinh nhà trường đã cùng nghiên cứu, hoàn thiện mô hình robot nông nghiệp thông minh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh. Qua đó, các chức năng nhận diện hình ảnh, chăm sóc cây trồng, lập trình điều khiển, cũng như khả năng phát hiện và cảnh báo của robot tiếp tục được nâng cao, khẳng định hiệu quả của giáo dục STEM gắn với ứng dụng thực tiễn. Em Nguyễn Hoàng Anh, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Hàm Rồng, cho biết: “Từ khi được học tập tại phòng STEM, chúng em được trải nghiệm thực tế, tiếp cận với các thiết bị học tập hiện đại, nên rất vui và hào hứng. Nhờ vậy, chúng em cũng hiểu kiến thức lý thuyết sâu hơn và ghi nhớ nhanh hơn”.

Ngày 16/11/2025, Petrovietnam khánh thành hai phòng thực hành giáo dục STEM theo chương trình STEM Innovation Petrovietnam tại Trường THPT Hàm Rồng và Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Đây đều là những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục, phong trào nghiên cứu khoa học, tuy nhiên trước đây còn hạn chế về không gian và thiết bị thực hành chuyên sâu.

Các phòng học được thiết kế đồng bộ, tích hợp nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như bảng tương tác thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Robotics, máy in 3D, máy cắt CNC và các bộ thí nghiệm chuyên đề khoa học, công nghệ, năng lượng, môi trường, phù hợp với định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Phòng STEM cho phép tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm, thực hành - thử nghiệm - hoàn thiện sản phẩm. Ở đó, kiến thức Toán học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và Tin học không còn tách rời, mà được kết nối trong từng nhiệm vụ học tập cụ thể; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và sáng tạo đa dạng của học sinh. Đây cũng là môi trường giúp học sinh tăng cường định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và trải nghiệm thực tiễn theo xu hướng công nghệ 4.0. Theo cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng, Trường THPT Chuyên Lam Sơn: “Từ khi phòng STEM đi vào hoạt động, học sinh được ứng dụng các kiến thức trong học tập vào thực tiễn, nên rất hứng thú. Các em được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, tư duy phản biện, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”. Còn em Lưu Thành Nghĩa, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Hàm Rồng, thì cho rằng: "Phòng STEM giúp chúng em có thể tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực, ngành nghề, từ đó có định hướng nghề nghiệp, hướng đi trong tương lai phù hợp với năng lực, sở trường của mình”.

Góc sáng tạo Robotics tại phòng thực hành giáo dục STEM Innovation Petrovietnam, Trường THPT Hàm Rồng, phường Hạc Thành.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, chương trình STEM Innovation Petrovietnam còn chú trọng đào tạo, tập huấn giáo viên và xây dựng kế hoạch vận hành bền vững. Việc được trang bị phòng STEM hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sáng tạo của giáo viên và học sinh, mà còn tạo cơ sở quan trọng để ngành giáo dục Thanh Hóa xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình phòng thực hành STEM trên địa bàn tỉnh.

Ông Tạ Hồng Lựu, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đánh giá việc Petrovietnam đầu tư hệ thống phòng STEM là “giải pháp đặc biệt quan trọng để kích cầu, tạo nền tảng cho các địa phương mở rộng mô hình giáo dục STEM, đưa phòng học hiện đại đến nhiều cơ sở giáo dục, kể cả vùng miền núi”; đồng thời nhấn mạnh: “Đây không chỉ là vài phòng học mới, mà là hình mẫu để nhân rộng trên toàn tỉnh; các phòng STEM do Petrovietnam tài trợ được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để thầy và trò Thanh Hóa tiếp tục gặt hái thành tích cao trong các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, phát triển mạnh mẽ tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm cho học sinh”.

Thanh Hóa có quy mô giáo dục lớn với hơn 2.000 cơ sở giáo dục và khoảng 875.000 học sinh, song điều kiện học tập giữa các vùng còn chênh lệch, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, khó khăn. Những năm qua, tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội. Riêng năm 2025, Petrovietnam đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Bát Mọt, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường học tại các xã biên giới, đồng thời hỗ trợ triển khai các phòng thực hành giáo dục STEM, góp phần tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những hiệu quả thực chất, rõ rệt mà các chương trình này mang lại cho sự phát triển kinh tế- xã hội và giáo dục của địa phương. Bên cạnh đó, 3 phòng thực hành giáo dục STEM được tập đoàn tài trợ sẽ là nền tảng quan trọng để đào tạo nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển của Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung. Các hoạt động đầu tư cho giáo dục mà Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam đã đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã thể hiện được tính nhân văn, thiết thực, góp phần vun đắp tri thức, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh các bậc học trong tỉnh”.

Chương trình STEM Innovation Petrovietnam là một minh chứng sinh động cho sự đồng hành của doanh nghiệp năng lượng quốc gia trong việc tạo lập những không gian học tập hiện đại, “mở nguồn năng lượng tri thức” cho tương lai. Từ những phòng học STEM hôm nay, những hạt giống tri thức đang được gieo mầm. Chương trình STEM Innovation Petrovietnam không chỉ mang đến không gian học tập hiện đại, mà còn mở ra tư duy giáo dục mới, nơi học sinh được trải nghiệm, sáng tạo và định hướng nghề nghiệp gắn với khoa học - công nghệ. Với vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năng lượng quốc gia, Petrovietnam đang từng bước chuyển hóa nguồn năng lượng vật chất thành “nguồn năng lượng tri thức”, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước trong kỷ nguyên số.

Ngày 9/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đổi tên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Với 3 trụ cột chiến lược là năng lượng - công nghiệp - dịch vụ kỹ thuật cao, Petrovietnam không chỉ là hoạt động trong lĩnh vực dầu khí truyền thống mà còn là trung tâm của công nghiệp, giữ vai trò nòng cốt đảm bảo và kiến tạo, dẫn dắt toàn ngành năng lượng phát triển.

Bài và ảnh: Cẩm Tú