“Lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau”

Hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ dầm mình trong bão lũ, bảo vệ, hỗ trợ, di dời tài sản cho người dân đã trở thành minh chứng cho tình quân dân bền chặt, đã mang lại hy vọng và niềm tin cho những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng vũ trang tỉnh ứng phó tràn đê tả sông Hoạt Giang.

Trong cơn bão số 10 vừa qua, tại xã Nông Cống, hơn 3.000 hộ dân trong xã chìm trong biển nước, nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản ngại khó khăn, hiểm nguy lao vào dòng nước lũ cứu người, tổ chức sơ tán dân, nhất là người già, trẻ nhỏ khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Thậm chí, có nhiều cán bộ, chiến sĩ dầm mình nhiều giờ trong mưa lũ để tiếp cận người dân ở những thôn xóm xa xôi nhất, chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu giúp người dân ổn định cuộc sống tạm thời, vượt qua khó khăn trước mắt.

Với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, ngay trong đêm, Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt giúp Nhân dân khắc phục hậu quả. Trong đêm tối, dưới màn mưa như trút nước, trong ánh sáng của đèn pin lấp loáng , cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chạy đua với thời.

Phụ trách địa bàn rộng, lực lượng mỏng, thiệt hại do mưa bão gây ra ở nhiều nơi, đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy PTKV 2-Hà Trung phải phân công, chia vùng để tổ chức giúp dân. Đại tá Lê Văn Đạm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy PTKV 2-Hà Trung cho biết: “Có hôm, đơn vị phải chia thành 4 bộ phận giúp dân. Tại khu vực bị thiệt hại do lốc xoáy, chúng tôi tập trung giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn để bà con sớm ổn định đời sống. Trên hướng ngập lụt xã Kim Tân, đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền, chiều vào thì vận chuyển nhu yếu phẩm, chiều ra thì vận chuyển người già, trẻ nhỏ đến các khu sơ tán tập trung để bảo đảm an toàn”.

Ban chỉ huy PTKV 2 - Hà Trung huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục sạt lở đê trên sông Bưởi.

Cơn lốc xoáy rạng sáng 29/9 khiến hàng trăm hộ dân tại 2 xã Hoằng Phú và Hoằng Giang sống trong cảnh màn trời, chiếu đất, hệ thống trường học các cấp ngổn ngang cây cối bật gốc, tường rào, mái che, sập đổ hoang tàn... Ngay sau khi nhận được yêu cầu của địa phương, cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy PTKV 2-Hà Trung đã bắt tay vào công tác khắc phục, dọn dẹp cây đổ, thu gom rác thải, vệ sinh phòng học, đồ dùng, đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Giữa những đống đổ nát của tấm lợp từ các mái nhà bay xuống cùng cây cối, tài sản của người dân như một “bãi chiến trường”, mặc cho cơn mưa nặng hạt, không quản hiểm nguy, vất vả cán bộ, chiến sĩ không kịp nghỉ ngơi tỏa ra các gia đình thu dọn tài sản, vật liệu...

Khu vực ngập lụt ở khu vực xã Nông Cống đã bắt đầu rút chậm. Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 762 và Ban chỉ huy PTKV 5-Tĩnh Gia phối hợp với lực lượng tại chỗ của các xã khẩn trương giúp Nhân dân ổn định đời sống. Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa thông tin: "Ngay sau khi nhận được đề nghị của địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã cử lực lượng đến xã Nông Cống giúp Nhân dân khắc phục hậu quả tại các khu vực ngập lụt. Trước mắt, tập trung khắc phục hậu quả tại các trường học, nước rút đến đâu dọn sạch đến đó để học sinh sớm được đến trường".

Chứng kiến tinh thần làm việc tận tụy, hết lòng vì bà con vùng lũ của các chiến sĩ bộ đội, bà Cao Thị Thanh, người dân xã Nông Cống, không giấu được xúc động khi chia sẻ: "Các chú bộ đội như những người con thân thiết trong các gia đình. Suốt từ sáng đến giờ, các chú làm việc không ngơi tay, không có thời gian nghỉ ngơi hay uống nước. Chính sự giúp đỡ ấy đã giúp bà con giảm bớt khó khăn, vững lòng vượt qua những lúc hoạn nạn".

Hình ảnh những người lính lấm lem bùn đất, dầm mình trong dòng nước lũ xiết, chênh vênh trên những chiếc xuồng phao đầy hiểm nguy... vẫn kiên cường tiến về phía trước, sẵn sàng hy sinh để cứu trợ người dân vùng lũ đã chạm đến trái tim bao người. Mấy ngày ăn ở cùng bà con, chia sẻ từng miếng cơm, cốc nước, đó là những kỷ niệm sâu sắc, không thể phai mờ đối với các chiến sĩ.

Những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ chập chờn, bởi các anh hiểu rằng bên ngoài kia, người dân đang ngóng chờ sự giúp đỡ, những tài sản quý giá và kỷ vật thân thương vẫn nằm dưới lớp bùn đất nặng nề. Niềm hy vọng được tái sinh sau lũ đã thôi thúc những người lính cụ Hồ không ngừng nỗ lực, miệt mài trong công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần mang lại cuộc sống ổn định, an toàn cho người dân.

Chỉ trong ít ngày, hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng gần 4.000 lượt dân quân tự vệ đã được huy động, tham gia di dời gần 20.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông bị chia cắt, vận chuyển hàng nghìn suất nhu yếu phẩm và thuốc men đến các vùng bị cô lập.

Ông Nguyễn Đình Thành (79 tuổi), trú tại thôn Vạn Thắng, xã Nông Cống, rơm rớm nước mắt kể lại: "Sau những trận mưa lớn kéo dài do bão gây ra, nước từ các cánh đồng quanh làng dâng lên rất nhanh, tràn vào nhấn chìm toàn bộ khu dân cư. Không gia đình nào kịp di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Vợ chồng tôi sống trong ngôi nhà cấp 4, con cái đều đi làm ăn xa, nên đành kê thêm ván, thang, ghế theo mực nước để trú tạm. Phải đến khi lực lượng Công an và Quân đội đưa ca nô, áo phao đến, vợ chồng tôi mới được giải cứu. Chúng tôi cũng được chính quyền và các nhà hảo tâm cung cấp cơm nóng, nước uống đầy đủ. Sự tận tâm, trách nhiệm của các lực lượng chức năng đã giúp chúng tôi vượt qua hoạn nạn".

Trong lực lượng vũ trang tỉnh có 28 đồng chí gia đình bị ngập sâu, mẹ già, vợ con còn đang chống chọi với lũ, song đã gác việc riêng, ở lại đơn vị, trực tiếp lăn mình nơi điểm nóng cứu, giúp Nhân dân. Đó là sự hy sinh thầm lặng, là biểu hiện sinh động của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình - “lo việc nước trước, nghĩ việc nhà sau”, đặt lợi ích Nhân dân, sự an toàn cộng đồng lên trên hết.

Trong hành trình giúp Nhân dân khôi phục cuộc sống sau lũ, lực lượng vũ trang không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn là biểu tượng của tình người, lòng quả cảm và trách nhiệm cao cả. Những người lính, dù ở thời nào, luôn sẵn sàng chiến đấu và phục vụ vì Nhân dân. Sự cống hiến của các anh khó có thể đo đếm được, bởi đằng sau đó là những gian khó, hy sinh thầm lặng và thậm chí là những hiểm nguy rình rập tính mạng. Thế nhưng, hơn tất cả chính là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc mỗi người lính giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - tận tụy, kiên trung, vì dân, vì nước.

Dịp này, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã gửi thư biểu dương và khen ngợi tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 10. Thư động viên thể hiện sự ghi nhận và khích lệ ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng trong công tác ứng phó thiên tai, bảo vệ người dân và tài sản của tỉnh nhà.

Hoàng Lan