Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân xã Hoằng Phú khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy

Việt Hương
(Baothanhhoa.vn) - Trước thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/9 tại xã Hoằng Phú, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được điều động cùng với lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại xã Hoằng Phú, thiệt hại nặng nề nhất xảy ra ở 2 thôn: Hảo Nam và Phú Thượng 1. Hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, cây cối, cột điện gãy đổ ngổn ngang. Các lực lượng chức năng đã, đang khẩn trương thu dọn, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả. Trong đó, từ ngày 30/9, khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ đã có mặt tại xã Hoằng Phú để hỗ trợ người dân.

Tại thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú, khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy nằm ở đường số 6 - nơi tập trung nhiều hộ dân, cơ sở xay xát lúa gạo quy mô lớn.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân vận chuyển hàng tấn lúa gạo đến nơi khô ráo.

Nhà xưởng bị tốc mái, nhiều bức tường đổ sập, nhiều tài sản trong nhà, xưởng bị ngấm nước mưa, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Nhiều mái nhà bị hư hỏng sau lốc xoáy được kịp thời sửa chữa lại để người dân tạm thời ổn định chỗ ở.

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Bộ đội giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn hiện hữu trong lòng Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, mà còn gắn bó với dân bằng những việc làm...
Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Động viên người lao động ngành Điện xứ Thanh tham gia khắc phục sự cố lưới điện sau bão lũ

Đời sống - Xã hội
Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất điện. Cùng với nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa, Công đoàn ngành Điện cũng đã...
Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Gần 3.500 suất cơm cho người dân vùng lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cơn bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Nông Cống và xã Thắng Lợi chìm trong biển nước. Trong đó xã Nông Cống có 3.200 hộ và xã Thắng Lợi có hơn 900 hộ dân bị ngập sâu, cuộc sống của...
Những người hùng thầm lặng

Những người hùng thầm lặng

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc sinh tử mong manh, chẳng một ai đắn đo, suy nghĩ. Nhanh như chớp, họ lao mình vào vòng nước xiết hiểm nguy như một mệnh lệnh được cài sẵn, vì phía trước là tính mạng người dân. Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát...
