Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân xã Hoằng Phú khắc phục thiệt hại sau trận lốc xoáy

Trước thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 29/9 tại xã Hoằng Phú, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được điều động cùng với lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Tại xã Hoằng Phú, thiệt hại nặng nề nhất xảy ra ở 2 thôn: Hảo Nam và Phú Thượng 1. Hàng chục ngôi nhà bị sập, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, cây cối, cột điện gãy đổ ngổn ngang. Các lực lượng chức năng đã, đang khẩn trương thu dọn, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả. Trong đó, từ ngày 30/9, khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ đã có mặt tại xã Hoằng Phú để hỗ trợ người dân.

Tại thôn Hảo Nam, xã Hoằng Phú, khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau trận lốc xoáy nằm ở đường số 6 - nơi tập trung nhiều hộ dân, cơ sở xay xát lúa gạo quy mô lớn.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân vận chuyển hàng tấn lúa gạo đến nơi khô ráo.

Nhà xưởng bị tốc mái, nhiều bức tường đổ sập, nhiều tài sản trong nhà, xưởng bị ngấm nước mưa, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Nhiều mái nhà bị hư hỏng sau lốc xoáy được kịp thời sửa chữa lại để người dân tạm thời ổn định chỗ ở.

Việt Hương