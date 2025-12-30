Hotline: 0822.173.636   |

Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg ngày 30/12/2025 về việc cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg ngày 30/12/2025 về việc cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh.

Trường Đại học Tâm Anh do Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là chủ đầu tư.

Cụ thể, thành lập Trường Đại học Tâm Anh là cơ sở giáo dục đại học tư thục trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Tâm Anh là cơ sở giáo dục đại học tư thục có trụ sở đặt tại tỉnh Tây Ninh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tại Quyết định số 315/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học Tâm Anh; đồng thời, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Tâm Anh theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ là trường đại học tổng hợp, bao gồm nhiều lĩnh vực đào tạo, trong đó tập trung các ngành nghề y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành nghề quan trọng khác.

Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, để đáp ứng yêu cầu về cả số lượng, chất lượng nhân sự của ngành y tế Việt Nam và nhiều ngành nghề đang trên đà phát triển nhanh chóng hiện nay./.

Theo TTXVN

