Xây dựng nền tảng cho mục tiêu đổi mới

Khép lại năm 2025 - sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cùng các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành giáo dục Thanh Hóa đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt hoạt động. Trong năm, công tác phổ cập giáo dục (PCGD) ở các cấp học, bậc học tiếp tục được giữ vững, trong đó 100% xã, phường duy trì đạt PCGD mầm non trẻ em 5 tuổi; PCGD tiểu học đạt mức độ 3 - mức độ cao nhất hiện nay; tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 100%...

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Lam Sơn trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2024-2025.

Đội ngũ nhà giáo cơ bản ổn định về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng giảng dạy và trình độ đào tạo. Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ, trong năm 2025, cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được quan tâm xây dựng, từng bước quy hoạch khang trang với tỷ lệ trường, lớp học kiên cố, cao tầng đạt 91,05%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.700 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,9%. Trong đó, cấp mầm non có 586/677 trường, đạt tỷ lệ 86,56%; tiểu học 539/588 trường, đạt tỷ lệ 91,67%; THCS 526/610 trường, đạt tỷ lệ 86,2%; THPT có 69/104 trường, đạt tỷ lệ 66,3%. Đây là những tiền đề quan trọng, là nền móng vững chắc cho mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành.

Kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất cùng sự nỗ lực, sáng tạo của toàn ngành đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế “đất học” xứ Thanh trong sự nghiệp “trồng người” của ngành giáo dục nước nhà. Minh chứng cho thấy, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa năm học 2024-2025 toàn tỉnh có 77/90 học sinh dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 85,6%; xếp thứ 5 toàn quốc. Cũng trong năm học này, Thanh Hóa có 4 học sinh tham dự vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế các môn Toán, Vật lý và Tin học; 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2025 diễn ra tại Nhật Bản. Với kết quả này, Thanh Hóa tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn.

Cùng với đó, chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục có bước tiến vượt bậc. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có điểm thi trung bình là 6,309 điểm, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập. Cũng trong kỳ thi này, học sinh Thanh Hóa đạt 1.031 điểm 10 ở các môn thi; có 1 thủ khoa khối X06 và 7 á khoa toàn quốc. Thành tích nổi bật này tiếp tục khẳng định “thương hiệu” giáo dục xứ Thanh trên “bảng vàng” thành tích chung của giáo dục nước nhà.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là 1 trong 7 giải pháp chủ yếu. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT mới được Bộ Chính trị ban hành tiếp tục nhấn mạnh quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Bám sát quan điểm, định hướng, chiến lược đó, bằng tình yêu nghề, khát khao cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” của các thầy, cô giáo và tinh thần hiếu học của các em học sinh, toàn ngành GD&ĐT Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì mục tiêu đổi mới gắn với sứ mạng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Để mục tiêu được hiện thực hóa, ngành đã đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, đồng thời tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Trong đó, giải pháp trọng tâm được ngành chú trọng là tập trung nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục; tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số và phát động sâu rộng các phong trào thi đua nhằm động viên, khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, học tập đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với truyền thống “Đất Thanh - Đất học”.

Bài và ảnh: Phong Sắc