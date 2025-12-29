Bộ GD-ĐT công bố 10 kết quả nổi bật của ngành giáo dục năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2025.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời là Nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu rất cao như năm 2045, Việt Nam lọt tốp 20 nền giáo dục tốt nhất thế giới, có trường đại học lọt tốp 100 thế giới về một số lĩnh vực đào tạo. Nghị quyết cũng đưa ra các giải pháp đột phá với các chính sách chưa từng có cho giáo dục như đầu tư cơ sở vật chất, tăng chế độ phụ cấp cho giáo viên ở mức tối thiểu 70%, cao gấp đôi so với quy định hiện hành; yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện...

Nhiều chủ trương và quyết sách quan trọng cho giáo dục

Ngoài Nghị quyết số 71-NQ/TW, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về giáo dục và đào tạo như miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận thống nhất chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (tùy theo điều kiện từng địa phương); nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới.

Đột phá về x ây dựng t hể chế giáo dục

Với 99 với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành, năm 2025 được coi là một năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục; số lượng luật, nghị quyết, nghị định, thông tư về giáo dục được ban hành trong một năm lớn nhất từ trước đến nay.

Lần đầu tiên trong một năm 4 dự án Luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Quốc hội ban hành 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Đây là những nền tảng pháp lý quan trọng, toàn diện để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh các văn bản luật, nghị quyết, năm 2025, Bộ GDĐT đã hoàn thành 31 văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 60 văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng vững mạnh.

Đại hội đặt ra những định hướng chiến lược để ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kì 2025-2030.

Chuỗi các sự kiện k ỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục cùng Lễ khai giảng năm học mới chưa từng có vào sáng 5/9 với sự tham dự của đông đủ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo đang học tập, giảng dạy tại trên 50.000 cơ sở giáo dục trên cả nước.

Bên cạnh đó là các hoạt động như Triển lãm “80 năm Giáo dục phát triển đất nước”; Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2020-2025); Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ gồm 18 đơn vị, giảm 1 tổng cục thành cục; giảm 6 vụ; tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sắp xếp cơ quan Thanh tra thuộc Bộ về Thanh tra Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền 2 Nghị định và 6 Thông tư về phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp; thành lập 6 đoàn kiểm tra và ban hành nhiều văn bản tháo gỡ khó khăn; tổ chức tập huấn trực tuyến cho 50.000 cán bộ cấp xã, hiệu trưởng trường phổ thông ở 3.343 điểm cầu.

Hoàn thành chu trình đổi mới giáo dục phổ thông

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành một chu trình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được nhiều kết quả cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là kỳ thi đặc biệt với hai đề thi theo hai chương trình, số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước tới nay với trên 1,1 triệu em.

Cũng trong năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định chọn Kết nối tri thức với cuộc sống là bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, thực hiện theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhiều thành tích trong giáo dục mũi nhọn

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 huy chương Vàng, 16 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng - tăng 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Trong lần đầu tiên “xuất quân”, tất cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương Vàng, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Học sinh Việt Nam còn đạt kết quả nổi bật tại nhiều kỳ thi khác như: Olympic Toán học quốc tế; Olympic Vật lý Châu Âu; Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev; Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Beruni; Olympic Trí tuệ nhân tạo.

Đoàn Việt Nam cũng đạt thành tích kỷ lục tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Mỹ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Bứt phá trong giáo dục đại học

Giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng 10,5%. Điểm chuẩn các ngành sư phạm đào tạo giáo viên, nhóm ngành công nghệ chiến lược, khoa học kĩ thuật, đào tạo bán dẫn tăng cao thể hiện niềm tin xã hội và sức hấp dẫn trở lại của ngành sư phạm và khối ngành khoa học kĩ thuật.

Mô hình hợp tác ba nhà (nhà trường-nhà nước-doanh nghiệp) bắt đầu triển khai sâu rộng và từng bước phát huy hiệu quả, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và các hệ thống tự động hóa trong sản xuất và vận tải. Diễn đàn hợp tác Đại học – Doanh nghiệp là cầu nối giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Dấu ấn chuyển đổi số trong giáo dục

Năm 2025, hoạt động chuyển đổi số của ngành Giáo dục tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống đăng ký thi và tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Trong năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện quy trình số hóa văn bằng với hơn 10 triệu học bạ và hơn 1,5 triệu văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; triển khai đại trà học bạ số toàn quốc ở tất cả các bậc học./.

