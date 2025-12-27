Trường học tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực học đường

Từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 9 vụ bạo lực học đường. Trong đó, có tới 3 vụ đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 học sinh tử vong và 1 nữ sinh bị thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 23%. Những con số này cho thấy bạo lực học đường không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành vấn đề nhức nhối, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Học sinh Trường TH, THCS&THPT Nobel School III tham gia buổi học ngoại khóa về “Kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường - Xây dựng tình bạn đẹp”.

Em Nguyễn Sỹ Thành, học sinh lớp 10A1, Trường TH, THCS&THPT Nobel School III chia sẻ, bạo lực học đường không chỉ xuất hiện qua những xô xát trực tiếp mà còn âm thầm lan rộng trên không gian mạng. “Em từng nghe nói đến việc các bạn cãi nhau, nói xấu sau lưng, thậm chí viết bài công kích nhau trong các nhóm chat, rồi đăng công khai trên tiktok hoặc facebook. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ ấy, nếu không được giải quyết kịp thời, rất dễ đẩy sự việc đi xa, dẫn đến đánh nhau, buông lời xúc phạm hoặc kéo bè phái để cô lập bạn bè ngay trong lớp học”, Thành cho biết.

Cũng từng chứng kiến những biểu hiện của bạo lực học đường, em Đoàn Ngọc Doanh, học sinh lớp 11A1, Trường TH, THCS&THPT Nobel School III cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía. Theo Doanh, đó có thể là những mâu thuẫn cá nhân, áp lực học tập kéo dài, hoặc việc một số bạn chưa biết cách kiểm soát cảm xúc. “Nhiều hành vi bạo lực còn bắt nguồn từ việc các bạn vô tình bắt chước những hình ảnh, hành động tiêu cực xem được trên mạng xã hội”, Doanh chia sẻ.

Thực tế cho thấy, bạo lực học đường hiện nay không chỉ dừng lại ở những hành vi xô xát, đánh nhau trực tiếp trong khuôn viên trường học, mà còn xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, khó kiểm soát hơn, đặc biệt là trên không gian mạng. Học sinh có thể trở thành nạn nhân của việc bị bắt nạt, nói xấu, lan truyền thông tin sai lệch, xúc phạm danh dự trên các nền tảng mạng xã hội. Những tổn thương về tinh thần do bạo lực mạng gây ra đôi khi âm thầm, kéo dài, nhưng hậu quả không kém phần nghiêm trọng so với bạo lực thể chất. Vì vậy, bạo lực học đường là vấn đề đáng lo ngại, đặt ra thách thức lớn không chỉ với nhà trường mà còn với gia đình và xã hội.

Thời gian qua, Hệ thống giáo dục Nobel School đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà, Trường TH, THCS&THPT Nobel School III, cho biết: "Tại trường, các nội dung liên quan đến kỹ năng phòng tránh, ứng xử trước mâu thuẫn, xung đột được lồng ghép linh hoạt trong các tiết học Ngữ văn, Lịch sử, cũng như các buổi sinh hoạt dưới cờ. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề một cách tích cực".

"Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm của học sinh vi phạm, nhà trường kết hợp với công tác tư vấn tâm lý, giúp các em nhận ra sai lầm, điều chỉnh hành vi và có cơ hội sửa chữa. Đồng thời, những học sinh bị ảnh hưởng bởi bạo lực cũng được hỗ trợ, động viên để các em cảm thấy an toàn, được bảo vệ trong môi trường học đường. Việc phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh được xem là yếu tố quan trọng, góp phần giáo dục, định hướng các em một cách toàn diện", Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà cũng cho biết thêm.

Không chỉ riêng nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng tích cực tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực học đường. Thời gian qua, UBND phường Đông Quang đã phối hợp với Công an phường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về an ninh trật tự và phòng, chống bạo lực học đường tại 7 trường TH và THCS cùng Trường THPT Đông Sơn 2. Đặc biệt, các em học sinh còn được chia sẻ những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước các tình huống mâu thuẫn, xung đột; cách nhận biết và ứng phó khi bị bắt nạt, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không bạo lực.

Để ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường cần có sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình giữ vai trò quan trọng khi dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành. Nhà trường tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn. Cùng với đó, xã hội cần chung tay vun đắp văn hóa ứng xử lành mạnh, góp phần định hướng hành vi cho thế hệ trẻ. Bản thân mỗi học sinh cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, học cách tôn trọng và lắng nghe nhau, không tham gia hay cổ vũ cho các hành vi bạo lực; đồng thời mạnh dạn báo cho thầy cô khi phát hiện những dấu hiệu bất thường. Những nỗ lực đồng bộ từ phía nhà trường, chính quyền, gia đình và chính các em học sinh sẽ từng bước tạo nên “lá chắn” ngăn chặn bạo lực học đường. Tuy nhiên, để những vụ việc đau lòng không còn tái diễn, việc tăng cường ứng phó với bạo lực học đường cần được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và bền bỉ, nhằm xây dựng một môi trường giáo dục thực sự an toàn, nhân văn và giàu yêu thương.

Bài và ảnh: Phương Đỗ