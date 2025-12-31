Thanh Hóa: Hơn 9.500 học sinh, học viên được hỗ trợ 936 nghìn đồng và 15kg gạo/tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phê duyệt danh sách học sinh, học viên được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng cho học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Theo đó, học sinh bán trú, học viên bán trú và học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức 936.000 đồng/học sinh/tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học. Trường hợp học sinh bán trú, học viên bán trú phải tự túc chỗ ở do nhà trường không bố trí được ký túc xá, sẽ được hỗ trợ thêm 360.000 đồng/tháng tiền nhà ở. Ngoài ra, mỗi học sinh, học viên còn được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng.

Trong học kỳ II năm học 2024-2025, toàn tỉnh có hơn 4.300 học sinh, học viên được hưởng chính sách, trong đó có 836 học sinh dân tộc nội trú. Sang học kỳ I năm học 2025–2026, số lượng học sinh, học viên được thụ hưởng tăng lên hơn 5.200 em, với 1.156 học sinh dân tộc nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai danh sách, tổ chức triển khai chính sách đúng đối tượng, đúng quy định; Sở Tài chính bảo đảm bố trí, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Việc thực hiện chính sách nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập, tạo điều kiện để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn yên tâm học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung chi tiết Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 tại đây.

