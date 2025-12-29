Nơi tri thức gặp yêu thương

Thông qua nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh sẽ được học trong môi trường giáo dục đong đầy tình yêu thương, tôn trọng và sẻ chia, được phát huy hết khả năng, tôn trọng cá tính; giáo viên sẽ tìm thấy niềm vui trong lao động, cống hiến...

Cô trò Trường Mầm non 27-2 trong giờ học.

Được lấy cảm hứng từ mô hình trường học Happy School của UNESCO, trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019, bao gồm 6 tiêu chuẩn (cơ sở vật chất, cảnh quan trường học; môi trường giáo dục an toàn; hoạt động dạy và học; công tác giáo dục toàn diện; xác định sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường; xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường) và 3 tiêu chí cốt lõi (yêu thương, an toàn và tôn trọng). Đây chính là “kim chỉ nam” để các cơ sở giáo dục soi chiếu, thay đổi phương pháp, tư duy giáo dục để thích ứng với yêu cầu mới.

Tại Trường Mầm non 27-2 (phường Hạc Thành), trường học hạnh phúc được nhà trường bắt đầu từ việc tạo niềm vui cho mỗi ngày đến trường của trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường học hạnh phúc là một hành trình của yêu thương và sáng tạo trong môi trường sư phạm. Chúng tôi nỗ lực bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như trang trí lớp học gần gũi, thân thiện với trẻ; giáo dục trẻ từ trong giao tiếp, ứng xử. Các con được quan tâm, phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần và kỹ năng sống để mỗi khi đến trường các con luôn cảm nhận được niềm vui, sự an toàn và cảm thấy mình được trân trọng. Bên cạnh đó, khi triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, giáo viên cũng có nhiều cơ hội đổi mới, phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo. Nhà trường cũng chủ động kết nối chặt chẽ với phụ huynh, từ đó tạo sự gắn bó, phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo, giáo dục trẻ”.

Xây dựng trường học hạnh phúc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thiệu Khánh, phường Đông Tiến trước hết phải xây dựng được trường học an toàn, học sinh được yêu thương, tôn trọng, được quan tâm, chia sẻ và tự tin thể hiện bản thân. Đội ngũ cán bộ quản lý biết lắng nghe, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn để giáo viên yên tâm công tác, cống hiến...

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thiệu Khánh Lê Thị Thiết chia sẻ: “Nhà trường luôn chú trọng đổi mới hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tổ chức nhiều hoạt động STEM với nhiều chủ đề đa dạng giúp học sinh trang bị thêm kỹ năng, khơi dậy niềm vui, hạnh phúc khi đến trường. Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, có sự quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, giúp thầy cô cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến và truyền những năng lượng tích cực đến các em học sinh”.

Để xây dựng trường học hạnh phúc, Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức hội thảo “Xây dựng trường học hạnh phúc” với chủ đề “Hiệu trưởng thay đổi, nhà giáo đổi mới - hướng tới trường học hạnh phúc”. Hội thảo nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo làm tiêu chí chính nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử, không vi phạm các quy chế, quy định của ngành. Đây cũng chính là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa Kế hoạch liên tịch số 242/KHLT-SGDĐT-CĐN của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động giai đoạn 2021-2025, qua đó mỗi cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục, trong mỗi nhà trường sẽ thay đổi nhận thức, hành vi để làm tốt hơn công việc của mình bằng cả trách nhiệm, tình yêu thương, sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi mỗi em học sinh, mỗi thầy cô giáo đều cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi đến trường.

Kiến tạo trường học hạnh phúc đã và đang là động lực quan trọng giúp các cơ sở giáo dục lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững.

Bài và ảnh: Linh Hương