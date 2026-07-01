Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 68 của khối Mercosur

Ngày 30/6, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 68 của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã khai mạc tại thành phố Luque, Paraguay, tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hội nhập kinh tế, mở rộng quan hệ thương mại và ứng phó các thách thức khu vực.

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Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 68 của khối Mercosur. Ảnh: Newswires by Country.

Tại Hội nghị, Paraguay đã chính thức chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên của khối cho Uruguay. Phát biểu sau khi tiếp nhận cương vị mới, Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi cho biết ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 6 tháng của nước này là thúc đẩy thực thi các thỏa thuận thương mại vừa được ký kết, đặc biệt là thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU).

Ông Orsi đề xuất tổ chức cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Thương mại theo Thỏa thuận tạm thời Mercosur - EU, đồng thời triệu tập Diễn đàn Doanh nghiệp Mercosur - EU đầu tiên trong thời gian Uruguay giữ chức Chủ tịch luân phiên.

Bên cạnh đó, Uruguay sẽ tập trung hoàn tất đàm phán thương mại với Canada và UAE, thúc đẩy đàm phán với Ấn Độ, Việt Nam, đồng thời kỳ vọng Mercosur sớm đạt tiến triển trong đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế với Nhật Bản.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống Paraguay Santiago Peña, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Bolivia Luis Arce và Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi. Lần đầu tiên, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Tổng thống Chile José Antonio Kast tham dự hội nghị với tư cách đại diện các quốc gia liên kết.

Tổng thống Paraguay Santiago Peña hội đàm với người đồng cấp Ecuador Daniel Noboa bên lề Hội nghị.

Ảnh: Diario Expreso.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Paraguay Santiago Peña đã hội đàm với người đồng cấp Ecuador Daniel Noboa. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình khu vực và nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh và hội nhập. Ông Peña cũng xác nhận sẽ thăm cấp nhà nước tới Ecuador vào ngày 29/7 nhằm tiếp tục củng cố quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Được thành lập năm 1991 bởi Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, Mercosur hiện có Bolivia là thành viên đầy đủ mới nhất, sau khi nước này gia nhập khối vào năm 2024 và đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thực hiện các nghĩa vụ thành viên.

Thanh Giang

Nguồn: Dnews, France24.