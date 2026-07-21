Xung đột với Iran leo thang, Mỹ phát cảnh báo đi lại toàn cầu với công dân

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát đi cảnh báo thận trọng trên phạm vi toàn cầu đối với công dân nước này, cho rằng tình hình căng thẳng gia tăng tại Trung Đông có thể kéo theo những diễn biến an ninh khó lường, làm gián đoạn hoạt động đi lại và đe dọa các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Mỹ ban hành cảnh báo công dân thận trọng khi đi lại trên toàn cầu do căng thẳng ở Trung Đông. Ảnh: Anadolu.

Trong thông báo ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định môi trường an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Cơ quan này khuyến cáo công dân Mỹ đang có mặt trong khu vực cần nâng cao cảnh giác, chủ động chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và nhiều hoạt động đi lại bị gián đoạn.

Đối với công dân Mỹ đang ở ngoài Trung Đông, Washington khuyến nghị cân nhắc kỹ trước khi lên kế hoạch đến hoặc quá cảnh qua khu vực này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Iran và các nhóm có liên hệ hoặc ủng hộ Tehran có thể nhằm vào các lợi ích của Mỹ cũng như những địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/7 cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran, gồm sở chỉ huy quân sự, năng lực tác chiến trên biển, các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cùng các hệ thống phòng không.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cùng ngày, tuyên bố đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào những mục tiêu của Mỹ tại Kuwait. Theo IRGC, các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống tên lửa HIMARS của Mỹ, các trạm radar, thiết bị thu tín hiệu vệ tinh, một trung tâm viễn thông và nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ Kuwait. IRGC cũng tuyên bố đã phá hủy một hệ thống radar cùng các tổ hợp phòng không của Mỹ tại Bahrain.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố giáng những “đòn nặng nề” vào các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Ảnh: AP7M.

Rạng sáng 21/7, IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy và buộc phải dừng hoạt động sau một vụ nổ xảy ra khi di chuyển theo tuyến hàng hải phía nam tại eo biển Hormuz mà Mỹ khuyến nghị sử dụng. IRGC cho hay, các lực lượng cứu hộ đã triển khai sơ tán thủy thủ đoàn khỏi hai con tàu. IRGC đồng thời cảnh báo các hãng vận tải biển không nên dựa vào hướng dẫn của quân đội Mỹ, đồng thời kêu gọi tránh sử dụng những tuyến đường mà lực lượng này cho là không an toàn trong khu vực. Lực lượng này cũng tái khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa chừng nào các hành động mà Tehran gọi là “sự gây hấn quân sự của Mỹ” còn tiếp diễn.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/Anadolu