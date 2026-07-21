Litva: Nga có thể tìm “chiến thắng mới” tại các nước láng giềng phía Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas mới đây cảnh báo Nga có thể coi các nước vùng Baltic và Ba Lan là những mục tiêu tiếp theo trong các hành động leo thang, trong bối cảnh Moscow chưa đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas. Ảnh: BNS.

Phát biểu với Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Litva (LRT) ngày 20/7, ông Kaunas cho rằng do chiến dịch quân sự tại Ukraine không diễn ra theo kế hoạch của Nga, Điện Kremlin có thể đang tìm kiếm một “chiến thắng mới” và hướng sự chú ý tới các quốc gia láng giềng phía Tây.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva, tình hình trong nước Nga cũng đang tạo thêm sức ép đối với giới lãnh đạo nước này, khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu được cho là đã gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và làm gia tăng những câu hỏi trong xã hội Nga về diễn biến cuộc xung đột. Ông Kaunas nhận định trong bối cảnh đó, Nga có thể tìm kiếm một cuộc đối đầu mới, trong đó khu vực Baltic và Ba Lan là những mục tiêu gần nhất.

Binh sĩ Lục quân Litva trong một hoạt động huấn luyện ngày 12/3/2025. Ảnh : Getty Images.

Cảnh báo của quan chức Litva được đưa ra sau khi Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết các cơ quan tình báo nước này đã phát hiện nguy cơ Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhằm vào Ba Lan hoặc các quốc gia Baltic để kiểm tra sự đoàn kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Nausėda, các mối đe dọa có thể tập trung vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thông qua cả các hoạt động quân sự truyền thống và các hình thức tác chiến hỗn hợp.

Trước những lo ngại trên, Litva đã tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm cầu đường, trạm biến áp điện, hệ thống cung cấp khí đốt và các trung tâm liên lạc. Bộ trưởng Kaunas cho biết các kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được xây dựng trong trường hợp xảy ra tình huống bất ổn. Bộ Nội vụ Litva cho biết Lực lượng An ninh Công cộng sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các địa điểm chiến lược, trong khi quân đội có thể được huy động hỗ trợ khi cần thiết.

Về phía Nga, Điện Kremlin từng thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Litva, rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của các quốc gia vùng Bantic, gọi cáo buộc của Litva là cái cớ để quân sự hóa chống lại Moscow.

Thanh Hằng

Nguồn: U24 Media.