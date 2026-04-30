Tổng thống Brazil ký sắc lệnh ban hành hiệp định thương mại Mercosur - EU

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ký sắc lệnh ban hành Hiệp định thương mại giữa Mercosur và Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu bước tiến quan trọng sau hơn hai thập kỷ đàm phán kéo dài giữa hai khối kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ ngày 29/4, Tổng thống Lula gọi đây là “một thời khắc lịch sử” đối với Brazil và Mercosur, đồng thời xác nhận nước này đã hoàn tất toàn bộ thủ tục phê chuẩn. Theo kế hoạch, hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5, mở đường cho việc hình thành một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Hiệp định Mercosur – EU bao gồm 31 quốc gia thành viên (27 nước EU và 4 nước Mercosur), với tổng dân số khoảng 720 triệu người, tương đương gần 10% dân số toàn cầu. Tổng GDP của khu vực này ước tính vượt 22.000 tỷ USD, chiếm gần 20% kinh tế thế giới, tạo ra một không gian kinh tế có ảnh hưởng lớn tới thương mại và đầu tư quốc tế. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, đồng thời là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào nền kinh tế này.

Về nội dung, hiệp định được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất hiện nay. Hai bên cam kết xóa bỏ phần lớn thuế quan: Mercosur sẽ loại bỏ khoảng 91% thuế đối với hàng hóa từ châu Âu trong vòng 15 năm, trong khi EU sẽ xóa bỏ khoảng 95% thuế đối với hàng hóa từ Mercosur trong vòng 12 năm. Ngoài ra, hiệp định còn mở cửa thị trường dịch vụ, mua sắm công và thiết lập các tiêu chuẩn chung về môi trường, lao động. Theo ước tính của Ủy ban châu Âu, doanh nghiệp EU có thể tiết kiệm khoảng 4 tỷ euro tiền thuế mỗi năm nhờ thỏa thuận này.

Hiệp định được ký kết vào đầu năm 2026 tại Asunción (Paraguay), khép lại quá trình đàm phán kéo dài khoảng 25–26 năm. Trước đó, Quốc hội Brazil đã thông qua hiệp định vào đầu tháng 3/2026, trong khi các nước Mercosur khác gồm Argentina, Uruguay và Paraguay cũng đã hoàn tất phê chuẩn.

Về phía châu Âu, tiến trình pháp lý vẫn đang tiếp tục. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ triển khai áp dụng tạm thời hiệp định trong khi chờ các quốc gia thành viên hoàn tất phê chuẩn đầy đủ.

Việc Brazil chính thức ban hành hiệp định được xem là bước ngoặt quan trọng, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế liên khu vực và củng cố vai trò của các hiệp định thương mại tự do trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

Minh Phương

Nguồn: Conjur, Tân Hoa Xã