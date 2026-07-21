Đức siết chặt chính sách bảo vệ tạm thời đối với nam giới Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt vừa cho biết, Berlin sẽ chấm dứt việc tự động cấp quy chế bảo vệ tạm thời đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đánh dấu bước siết chặt mới trong chính sách tiếp nhận người tị nạn của nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt. Ảnh: Getty Images.

Theo ông Dobrindt, những người Ukraine thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ không còn được hưởng cơ chế bảo vệ tạm thời theo Chỉ thị về dòng người di cư ồ ạt của Liên minh châu Âu (EU). Ông Dobrindt cũng cho biết thêm, những người này vẫn có thể nộp đơn xin tị nạn theo quy định hiện hành, song việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ không được xem là căn cứ để được cấp quy chế tị nạn. Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng thay đổi này là phù hợp, trong bối cảnh Berlin đang dành sự hỗ trợ lớn cho Ukraine.

Động thái trên tiếp nối tuyên bố trước đó của Thủ tướng Friedrich Merz về việc hạn chế các biện pháp bảo vệ dành cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ, với lập luận rằng lực lượng này cần thiết cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine.

Theo số liệu của Eurostat, đến mùa Xuân năm 2026, khoảng 4,33 triệu công dân Ukraine đang được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời tại EU, trong đó có khoảng 1 triệu nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Một số quốc gia thành viên EU cũng đang điều chỉnh chính sách bảo vệ tạm thời đối với nam giới Ukraine. Ảnh: Reuters.

Không chỉ Đức, một số quốc gia thành viên EU cũng đang điều chỉnh chính sách đối với nhóm đối tượng này. Tháng 6 vừa qua, CH Czech đã siết chặt quy định về bảo vệ tạm thời đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ, trong khi Đan Mạch đang xem xét từ chối cấp giấy phép cư trú tạm thời cho nam giới từ 23 đến 60 tuổi nếu không được miễn nghĩa vụ quân sự. Trước đó, hội đồng Liên minh châu Âu đã nhất trí ngừng áp dụng quy chế bảo vệ tạm thời đối với những người Ukraine mới đến thuộc diện nghĩa vụ quân sự kể từ tháng 3/2027. Theo Ủy ban châu Âu, quyết định này phản ánh những thay đổi trong nhu cầu quốc phòng của Ukraine.

Sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine ban bố tổng động viên và cấm phần lớn nam giới trong độ tuổi từ 22 đến 60 rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách vượt biên để đến các nước châu Âu.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, chính quyền Ukraine thời gian qua đã tăng cường các chiến dịch tuyển quân. Các quan chức Kyiv nhiều lần kêu gọi các nước EU phối hợp trong vấn đề liên quan đến nam giới Ukraine trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nga nhiều lần chỉ trích các biện pháp huy động quân của Ukraine, đồng thời cáo buộc Kyiv và các nước phương Tây kéo dài cuộc xung đột. Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ các cáo buộc này.

Thu Uyên

Nguồn: RT.