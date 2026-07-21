Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ sẽ có chuyến thăm hiếm hoi tới Nga

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel được cho là đang lên kế hoạch thăm Nga vào tháng 10 tới, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Moscow tiếp tục căng thẳng do những bất đồng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

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Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel. Ảnh: Getty Images.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề được báo chí Mỹ dẫn lời ngày 20/7, ông Patel dự kiến tới Nga trong hai ngày 14-15/10, với các điểm dừng chân tại thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg. Chuyến thăm được cho là có thể do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) làm đầu mối tổ chức.

Các nguồn tin cho biết kế hoạch trên vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và có thể thay đổi. Hiện chưa rõ ông Patel có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc các quan chức cấp cao của Nga hay không, cũng như những vấn đề cụ thể được đưa ra thảo luận.

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Nga hiếm hoi của một giám đốc FBI đương nhiệm. Người gần nhất giữ chức vụ này từng tới Nga là ông Robert Mueller vào năm 2013.

Chuyến thăm dự kiến diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine chưa đạt kết quả rõ ràng. Mỹ và Nga vẫn tồn tại nhiều bất đồng, trong khi một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Ông Kash Patel là nhân vật có nhiều liên hệ với các vấn đề liên quan Nga trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Trong giai đoạn 2017-2018, khi làm việc tại Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Patel tham gia cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ông từng bác bỏ cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Trump có sự thông đồng với Nga.

Kể từ khi trở thành Giám đốc FBI, ông Patel cũng thu hút sự chú ý do một số quyết định liên quan các chuyến đi và việc sử dụng nguồn lực công, đồng thời đối mặt với sự giám sát từ một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Giới quan sát nhận định nếu được thực hiện, chuyến thăm của ông Patel có thể mở thêm một kênh tiếp xúc giữa Mỹ và Nga trong các lĩnh vực an ninh cùng quan tâm, song cũng có khả năng gây tranh luận tại Washington do quan hệ hai nước hiện ở mức căng thẳng.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Joe Biden hạn chế các chuyến thăm Nga, dù Mỹ vẫn duy trì hoạt động của đại sứ quán tại Moscow.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Washington đã thúc đẩy một số nỗ lực giảm căng thẳng với Moscow. Các đại diện của Mỹ đã tiến hành một số cuộc gặp với quan chức Nga nhằm thảo luận khả năng tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Politico.