Tổng thống Philippines bổ nhiệm tân Tư lệnh Các lực lượng vũ trang

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 21/7 đã bổ nhiệm Đại tướng Antonio Nafarrete giữ cương vị Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP), thay Đại tướng Romeo Brawner sau khi ông hoàn thành nhiệm kỳ ba năm theo quy định.

Đại tướng Antonio Nafarrete được bổ nhiệm giữ cương vị Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines. Ảnh: AP.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, trước khi được giao trọng trách mới, Đại tướng Nafarrete giữ chức Tư lệnh Lục quân. Với 36 năm phục vụ trong quân ngũ, ông được đánh giá là một sĩ quan có nhiều kinh nghiệm chỉ huy và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang Philippines.

Trên cương vị mới, Đại tướng Nafarrete sẽ chỉ huy lực lượng quân đội khoảng 160.000 quân, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình hiện đại hóa quân đội trị giá hàng tỷ USD của Philippines. Chương trình tập trung nâng cấp năng lực tác chiến, thay thế các trang thiết bị đã cũ, tăng cường khả năng cơ động, giám sát và ứng phó với các thách thức an ninh mới.

Hiện đại hóa lực lượng vũ trang philippines là một trong những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: Reuters.

Theo giới chức Philippines, hiện đại hóa lực lượng vũ trang là một trong những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhằm xây dựng quân đội có năng lực phòng thủ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và tham gia hiệu quả các hoạt động cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo cũng như gìn giữ hòa bình quốc tế. Việc bổ nhiệm Đại tướng Nafarrete cũng diễn ra trong bối cảnh Philippines tiếp tục thúc đẩy cải cách quốc phòng và mở rộng hợp tác an ninh với nhiều đối tác quốc tế thông qua các chương trình huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực.

Đại tướng Antonio Nafarrete là cựu học viên Học viện Quân sự Philippines khóa 1990. Theo quy định hiện hành, ông sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Philippines với nhiệm kỳ cố định ba năm, kéo dài đến tháng 7/2029, trừ trường hợp được Tổng thống quyết định miễn nhiệm trước thời hạn.

Bộ Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Nafarrete, quân đội nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến trình chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong giai đoạn mới.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.