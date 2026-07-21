Giá dầu có thể lên 120 USD/thùng

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo giá dầu thô có thể tăng lên khoảng 120 USD/thùng vào cuối năm nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Goldman Sachs cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 120 USD/thùng nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài. Ảnh: Arise.

Trong báo cáo mới nhất về thị trường hàng hóa, các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng với việc lưu lượng vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư giảm xuống dưới 45% so với trước khi xung đột bùng phát đã đẩy giá dầu tăng trở lại.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong quan điểm của Goldman Sachs. Chỉ vài tuần trước, ngân hàng này từng dự báo thị trường dầu mỏ có nguy cơ dư cung do nhu cầu suy yếu và nguồn cung dồi dào, với giả định xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ sớm hạ nhiệt.

Đầu tháng 7, Goldman Sachs nhận định quá trình các quốc gia bổ sung lượng dầu dự trữ sẽ không đủ để bù đắp tình trạng dư cung dự kiến xuất hiện trong năm tới, khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được kỳ vọng dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế sau đó đã thay đổi đáng kể. Theo Goldman Sachs, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz tiếp tục sụt giảm, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen ngày 21/7 tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb - một trong những tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, nước hiện xuất khẩu trung bình hơn 4,5 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ, trong đó khoảng 70% được vận chuyển tới thị trường châu Á. Ảnh: Marineinsight.

Giới phân tích cho rằng nếu Houthi thực sự kiểm soát hoặc khiến tuyến hàng hải này bị tê liệt, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ chịu tác động đáng kể. Bab el-Mandeb hiện là tuyến vận chuyển chủ chốt đối với dầu thô và các sản phẩm nhiên liệu từ Trung Đông sang châu Âu và châu Á.

Theo dữ liệu của Kpler, Ả Rập Xê Út hiện xuất khẩu trung bình hơn 4,5 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ, trong đó khoảng 70% được vận chuyển tới thị trường châu Á.

Trong khi đó, Goldman Sachs cho rằng nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài, nguồn cung dầu ra thị trường thế giới sẽ tiếp tục chịu áp lực, qua đó đẩy giá dầu tăng cao hơn trong những tháng cuối năm.

Thúy Hà

Nguồn: Oilprice