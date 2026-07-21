Về Nga An thăm Phủ Trèo

Phủ Trèo tọa lạc dưới chân núi Đường Trèo, trong Khu Di tích lịch sử - văn hóa và thắng cảnh Đường Trèo (xã Nga An). Giữa không gian núi đá vôi trùng điệp, uy nghiêm, tạo nên thế “tựa sơn hướng thủy”, Phủ Trèo hiện lên vững chãi, linh thiêng và cổ kính.

Phủ Trèo - nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân.

Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể chiêm ngưỡng biển trời bao la, sóng nước mênh mang, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Nơi đây cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, là điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của Nhân dân trong vùng.

Theo tư liệu lưu giữ tại địa phương, Phủ Trèo gắn liền với Thánh Mẫu Liễu Hạnh - một trong “tứ bất tử” trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Với niềm tin về tấm lòng nhân hậu, cứu độ chúng sinh, ban phước lành cho muôn dân của Thánh Mẫu, người dân Nga An đã lập đền thờ phụng, gìn giữ khói hương qua nhiều thế hệ.

Trải qua thăng trầm lịch sử, có thời điểm Phủ Trèo chỉ còn là dấu tích. Từ năm 2018, được sự quan tâm của Nhà nước, cùng tấm lòng công đức của Nhân dân và du khách thập phương, Phủ Trèo đã được từng bước trùng tu, tôn tạo, phục dựng trên nền

móng cũ.

Hiện nay, di tích gồm nhiều hạng mục như tiền đường, trung đường, hậu cung, nghi môn, các công trình phụ trợ... được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, đảm bảo tính hài hòa, tôn nghiêm. Việc tôn tạo không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa mà còn tạo không gian sinh hoạt tín ngưỡng thuận lợi, đáp ứng nhu cầu dâng hương, chiêm bái của Nhân dân và du khách.

Hằng năm, vào ngày 24 và 25 tháng 2 âm lịch, Lễ hội Phủ Trèo được tổ chức trang trọng tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa và thắng cảnh Đường Trèo. Phần lễ được tiến hành theo nghi thức truyền thống với các nội dung như lễ rước kiệu, lễ dâng hương, khai mạc và lễ tạ. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian... thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, nghi thức rước kiệu từ Phủ Thông về Phủ Trèo không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với Thánh Mẫu Liễu Hạnh, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống văn hóa của người Việt. Lễ hội còn là dịp để các thế hệ cháu con hiểu biết hơn về giá trị văn hóa – lịch sử của cha ông; từ đó khơi dậy lòng tự hào, ý chí phấn đấu, nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đến với Phủ Trèo, du khách không chỉ được chiêm bái trong không gian tâm linh thanh tịnh, mà còn có dịp tìm về những dấu ấn lịch sử của núi Đường Trèo. Trong cuộc hành quân thần tốc ra Bắc đại phá quân Thanh, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã cho quân sĩ dừng chân tại nơi đây. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đường Trèo là tuyến đường di tản an toàn của Nhân dân, đồng thời là mạch giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển lương thực, đạn dược chi viện cho tiền tuyến.

Đặc biệt, giai đoạn 1965-1975, khu vực này từng là “Vọng hải đài” - nơi lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đóng quân, canh gác, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Với những giá trị tiêu biểu ấy, năm 2016, Phủ Trèo được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hòa, du khách đến từ phường Hạc Thành, chia sẻ: “Đến Phủ Trèo, tôi không chỉ được tham quan, chiêm bái mà còn cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Giữa không gian thanh tịnh, mọi lo âu như lắng lại. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ trở lại nơi đây”.

Theo ông Đinh Văn Ấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Nga An, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; huy động các nguồn lực xã hội hóa để tôn tạo, chỉnh trang khuôn viên di tích; kết nối Phủ Trèo với các điểm di tích trong vùng, từng bước phát triển du lịch văn hóa tâm linh, thu hút du khách thập phương, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân; đồng thời, quảng bá tiềm năng du lịch tâm linh, vùng đất Nga An, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Bài và ảnh: Thanh Thùy