Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm viếng Nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20/7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Gia và thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn các phường Hải Lĩnh, Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉnh trang lại vòng hoa trước khi viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Gia.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Gia, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Gia.

Nghĩa trang liệt sĩ Tĩnh Gia có 662 liệt sĩ đang yên nghỉ, trong đó còn 44 mộ chưa có thông tin. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dâng hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Lê Thị Thảo ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Hải Lĩnh và thương binh Lê Trọng Lịch ở tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thăm hỏi bà Lê Thị Thảo ở phường Hải Lĩnh, là mẹ liệt sĩ.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến.

Đồng chí mong muốn mẹ liệt sĩ Lê Thị Thảo và thương binh Lê Trọng Lịch giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, giáo dục, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà tri ân thương binh Lê Trọng Lịch ở phường Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Ngọc Sơn và Hải Lĩnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Đỗ Đức