AliExpress lĩnh án phạt kỷ lục tại EU vì hàng giả

Ủy ban châu Âu (EC) đã áp mức phạt kỷ lục 550 triệu euro (khoảng 629 triệu USD) đối với nền tảng AliExpress của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba, do không ngăn chặn hiệu quả việc rao bán các sản phẩm bất hợp pháp, hàng giả và hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Nền tảng AliExpress của “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba lĩnh án phạt kỷ lục 550 triệu euro tại EU vì hàng giả. Ảnh: Jakub Porzycki/NurPhoto.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất được EC đưa ra kể từ khi Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) có hiệu lực, nhằm tăng cường trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến lớn trong việc kiểm soát nội dung và sản phẩm bất hợp pháp trên môi trường mạng.

Theo EC, AliExpress đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ việc phát tán các sản phẩm vi phạm trên nền tảng. Cơ quan quản lý châu Âu cho biết nhiều mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm giả, đồ chơi không an toàn và các sản phẩm bị cấm vẫn tiếp tục được rao bán trong nhiều tuần trước khi bị phát hiện và gỡ bỏ.

Ủy ban châu Âu cũng chỉ trích hệ thống đề xuất sản phẩm và quảng cáo của AliExpress vì có thể làm gia tăng khả năng tiếp cận của người dùng với các mặt hàng bất hợp pháp. Ngoài ra, cơ chế cấp phép thương hiệu nhằm ngăn chặn hàng giả của nền tảng này bị đánh giá là thiếu hiệu quả, thiếu nhân lực và dễ bị các nhà bán hàng lợi dụng để lách quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh việc hàng giả, đồ chơi nguy hiểm hay mỹ phẩm độc hại xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến “không phải là cái giá tất yếu của mua sắm trực tuyến, mà là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ pháp lý”.

Theo quyết định của EC, AliExpress có thời hạn đến ngày 20/10/2026 để đưa ra kế hoạch khắc phục các vi phạm. Ảnh: Reuters.

Theo quyết định của EC, AliExpress có thời hạn đến ngày 20/10/2026 để đưa ra kế hoạch khắc phục các vi phạm. Nếu cơ quan quản lý nhận thấy các biện pháp không đáp ứng yêu cầu, nền tảng này có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

AliExpress, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất tại châu Âu với khoảng 193 triệu người dùng, cho biết sẽ kháng cáo quyết định trên, cho rằng mức phạt là “không tương xứng”. Công ty khẳng định đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và chủ động cải thiện các biện pháp kiểm soát theo yêu cầu của EU.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/DW.