Thỏa thuận thương mại EU - Mercosur áp dụng tạm thời từ ngày 1/5

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 24/3 thông báo, thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và khối Mercosur sẽ được áp dụng tạm thời từ ngày 1/5, sau khi hoàn tất các bước thủ tục cuối cùng.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã gửi thông báo tới Paraguay - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Mercosur về việc hoàn tất quy trình cần thiết. Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic nhấn mạnh, đây là tín hiệu quan trọng khẳng định uy tín của EU với tư cách một đối tác thương mại toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 12/2024, EU đã đạt được thỏa thuận chính trị với bốn nước thành viên Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Quan hệ đối tác này dự kiến sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa giao dịch giữa hai bên, mở ra một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn gây tranh cãi trong nội bộ EU. Nhiều nhóm nông dân và một số quốc gia thành viên lo ngại việc mở cửa thị trường sẽ khiến nông sản châu Âu phải cạnh tranh với hàng hóa giá rẻ từ Nam Mỹ. Các mặt hàng như thịt bò, gia cầm và đường được xem là chịu tác động lớn, bên cạnh những quan ngại về môi trường, đặc biệt là nạn phá rừng liên quan đến mở rộng sản xuất nông nghiệp.

Dù vậy, Hội đồng EU hồi tháng 1 đã thông qua các quyết định cần thiết bằng đa số đủ điều kiện, cho phép ký kết Hiệp định Đối tác EU-Mercosur và Hiệp định Thương mại Tạm thời, bất chấp sự phản đối từ Pháp.

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Argentina Javier Milei, Tổng thống Uruguay Yamandu Orsi và Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira lắng nghe bài phát biểu của Tổng thống Paraguay Santiago Pena. Ảnh: Reuters

Hiện, thỏa thuận vẫn cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn để có hiệu lực đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan này đã chuyển hồ sơ lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu để xem xét pháp lý, động thái có thể khiến tiến trình bị kéo dài.

EU hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của Mercosur. Năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của EU sang khối này đạt 57 tỷ euro, trong khi xuất khẩu dịch vụ đạt 29 tỷ euro vào năm 2023, chiếm khoảng một phần tư tổng kim ngạch dịch vụ của Mercosur.

Nguồn: Reuters, Euronews, Xinhua