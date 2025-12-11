Hội đồng Hòa bình Gaza sẽ được thành lập vào đầu năm tới

Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Thanh Vân
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết sẽ có thông báo về việc các nhà lãnh đạo thế giới nào sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza vào đầu năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết sẽ có thông báo về việc các nhà lãnh đạo thế giới nào sẽ tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza vào đầu năm tới.

Tin liên quan:

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Lod, Israel, ngày 13 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong một sự kiện kinh tế tại Nhà Trắng ngày 10/12, phát biểu với các phóng viên, ông Trump cho biết nhiều nhà lãnh đạo muốn tham gia vào hội đồng quản trị, được thành lập theo kế hoạch Gaza nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và lực lượng Hamas.

Ông Trump nói: “các quốc vương, tổng thống, thủ tướng - tất cả đều muốn tham gia Hội đồng Hòa bình”. Ông cho hay thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong năm mới. Theo ông, đây sẽ là một trong những hội đồng mang tính lịch sử nhất. Ai cũng muốn có mặt trong đó.

Một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua vào ngày 17 tháng 11 đã cho phép thành lập Hội đồng Hòa bình và cho phép các quốc gia phối hợp với hội đồng triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tạm thời tại Gaza. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo mô tả Hội đồng Hòa bình là một cơ quan hành chính chuyển tiếp “sẽ xây dựng khuôn khổ và điều phối nguồn tài chính cho việc tái thiết Gaza” phù hợp với kế hoạch hòa bình 20 điểm của tổng thống Trump. Nghị quyết nêu rõ Hội đồng Hòa bình sẽ hoạt động “cho đến khi Chính quyền Palestine (PA) hoàn tất chương trình cải cách một cách thỏa đáng... và có thể tiếp quản Gaza một cách an toàn và hiệu quả”.

Máy xúc mở rộng một con đường tránh của Israel nối liền những người định cư Israel ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng với Jerusalem, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Israel ngày 10/12 đã chính thức thông qua quyết định xây 764 căn nhà tại 3 khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng, một động thái bị Chính quyền Palestine lên án là làm suy yếu các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết các đơn vị nhà ở sẽ được phân bổ rải rác giữa Hashmonaim, ngay cạnh Đường Xanh ở miền trung Israel, và Givat Zeev và Beitar Illit gần Jerusalem. Ông Smotrich cũng nói rằng kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ vào cuối năm 2022, khoảng 51.370 đơn vị nhà ở đã được Hội đồng Quy hoạch Cấp cao của chính phủ Israel phê duyệt tại Bờ Tây, vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn thành lập một nhà nước tương lai.

Phản ứng về động thái trên, ông Wasel Abu Yousef, một thành viên của Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), khẳng định chính quyền Palestine coi tất cả các khu định cư đều là bất hợp pháp và đi ngược lại tất cả các nghị quyết quốc tế. Hãng thông tấn nhà nước Palestine WAFA cho biết Chính quyền Palestine đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Israel về các chính sách định cư của nước này.

Cộng đồng quốc tế đều cho rằng các khu định cư của Israel trên vùng đất chiếm đóng là bất hợp pháp và nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Israel chấm dứt mọi hoạt động xây dựng khu định cư.

Các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine hiện đang gia tăng. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc ít nhất 264 vụ tấn công ở Bờ Tây nhằm vào người Palestine đã được ghi nhận trong tháng 10, con số hàng tháng lớn nhất kể từ khi các quan chức Liên Hợp Quốc bắt đầu theo dõi những vụ việc như vậy vào năm 2006.

Nguồn: Reuters.

