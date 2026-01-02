Tổng thống Venezuela xác nhận từng điện đàm 10 phút với tổng thống Trump

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro mới đây xác nhận ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 21/11/2025, với thời lượng 10 phút. Song, ông bác bỏ thông tin cho rằng ông đã có cuộc điện đàm lần thứ hai với ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Getty Images.

Ông Maduro cho biết, cuộc điện đàm trước đó với ông Trump diễn ra trong bầu không khí thân thiện, tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng những hành động sau đó của phía Mỹ lại không mang tính thiện chí. Ông Maduro tái khẳng định mong muốn duy trì mối quan hệ hòa bình với nhân dân Mỹ, không mong muốn xảy ra bất kỳ hình thức đối đầu quân sự hay hành vi chiến tranh nào giữa hai nước, nhấn mạnh: “không cần chiến tranh, cần hòa bình”.

Ông Maduro cho biết, Venezuela đã xây dựng được một cơ chế làm việc “hoàn chỉnh và hiệu quả” trong công tác đấu tranh chống buôn bán ma túy. Trong năm 2025, nước này đã phá hủy tổng cộng 40 máy bay liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy.

Theo ông, Venezuela tiếp tục gia tăng cường độ trấn áp các hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực biên giới, đầu tư hàng tỷ USD, triển khai lực lượng cảnh sát, quân đội và các lực lượng hành động chuyên trách nhằm đối phó với tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Khi được hỏi về thông tin nghi vấn xảy ra một “cuộc tấn công trên bộ” trong lãnh thổ Venezuela, với mục tiêu được cho là một cơ sở sản xuất ma túy, ông Maduro trả lời: “Vấn đề này có lẽ vài ngày nữa chúng ta có thể bàn tiếp”. Ông nhấn mạnh Venezuela bảo vệ chủ quyền, quyền tự quyết, quyền phát triển và quyền đối với tương lai của mình. Những quyền này được Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế bảo vệ. Venezuela sẽ tiếp tục bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình quốc gia.

Mỹ gia tăng sức ép quân sự và chính trị lên Venezuela. Ảnh: Kurdistan24.

Khi đề cập đến sức ép quân sự và chính trị mà Mỹ áp đặt lên Venezuela, ông Maduro cho biết, tại Mỹ và trong nội bộ Venezuela, các cuộc thảo luận xoay quanh ý đồ thực sự của chính quyền đương nhiệm Mỹ đang ngày càng gia tăng. Ông chỉ ra rằng việc Mỹ sử dụng các biện pháp đe dọa, khủng bố và gây sức ép bằng vũ lực đã vi phạm hệ thống pháp lý quốc tế về hòa bình được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời nhấn mạnh: “đây không chỉ là vấn đề pháp lý nghiêm trọng, mà còn là vấn đề lớn về đạo đức và luân lý”.

Ông Maduro cho rằng các chính sách liên quan của chính quyền Mỹ hiện nay đi ngược lại nguyện vọng của xã hội Mỹ, cũng như đi ngược lại khát vọng chung của nhân loại. Ông kêu gọi xã hội Mỹ và cộng đồng quốc tế trong những tuần và tháng tới thúc đẩy việc hóa giải căng thẳng thông qua đối thoại, chấm dứt các mối đe dọa.

Gần đây, với lý do “chống ma túy”, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến tại vùng biển Caribe gần Venezuela, liên tục gia tăng sức ép đối với Caracas. Ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ mở rộng các chiến dịch tấn công nhằm vào “các tập đoàn buôn ma túy” ở Venezuela từ trên biển sang trên bộ, đồng thời tuyên bố quân đội Mỹ sẽ “sớm” tiến hành hành động trên bộ. Venezuela nhiều lần cáo buộc Mỹ có ý đồ thúc đẩy thay đổi chế độ thông qua đe dọa quân sự tại Venezuela và mở rộng hiện diện quân sự tại khu vực Mỹ Latinh.

