Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau về các vụ tấn công gây thương vong trong ngày đầu năm

Ngày đầu năm 2026 chứng kiến làn sóng cáo buộc qua lại giữa Nga và Ukraine liên quan đến các vụ tấn công gây thương vong cho dân thường và hạ tầng thiết yếu, trong bối cảnh các nỗ lực đối thoại do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đang diễn ra căng thẳng.

Ít nhất 24 người thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào lễ mừng năm mới tại khu vực Kherson. Ảnh: AFP.

Theo đó, phía Nga cho biết ít nhất 24 người, trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khách sạn và quán cà phê tại làng Khorly, thuộc vùng Kherson do Moscow kiểm soát. Giới chức địa phương Nga khẳng định thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân đang tụ tập đón năm mới tại khu vực này.

Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn trong đêm giao thừa, với hơn 200 máy bay không người lái được phóng đi, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại bảy khu vực trên cả nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, các cuộc tấn công đã khiến hệ thống điện bị gián đoạn ở một số nơi, đồng thời làm một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Quân đội Ukraine khẳng định chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng, không nhằm vào dân thường, song không bình luận cụ thể về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công tại khách sạn ở Kherson. Trong khi đó, Moscow nhiều lần cáo buộc Kiev thực hiện các hoạt động quân sự vượt ra ngoài lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Binh sĩ Nga bên cạnh xác UAV được cho là của Ukraine bị bắn hạ khi nhắm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng càng gia tăng khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã trích xuất thành công dữ liệu dẫn đường từ một máy bay không người lái bị bắn hạ ngày 29/12 tại vùng Novgorod. Theo phía Nga, dữ liệu này cho thấy mục tiêu cuối cùng của UAV là một công trình trong khu dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Moscow đã chuyển các thông tin liên quan cho phía Mỹ thông qua kênh ngoại giao - quân sự.

Ukraine bác bỏ hoàn toàn cáo buộc trên, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm tác động đến quan hệ giữa Kiev và Washington. Một số nguồn tin từ giới tình báo Mỹ và châu Âu cũng tỏ ra hoài nghi, cho biết chưa tìm thấy bằng chứng xác thực cho thấy UAV nhắm vào nơi ở của Tổng thống Nga, mà có thể hướng tới một mục tiêu quân sự khác trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không đã được thống nhất trước đó, nhấn mạnh rằng các diễn biến trong kỳ nghỉ lễ cho thấy nhu cầu cấp thiết bảo vệ hạ tầng dân sự và năng lượng.

Các cáo buộc trái chiều từ hai phía cho thấy bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm, trong khi triển vọng đạt được tiến triển đáng kể trong các nỗ lực đối thoại vẫn còn nhiều thách thức.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, RT