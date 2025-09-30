Kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump vấp phải trở ngại từ một thành viên chính phủ Israel

Trong một phản ứng đưa ra ngày 30/9, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã lên án kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi gọi đây là một “cơ hội lịch sử bị bỏ lỡ” và “hoàn toàn điên rồ.”

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich. Ảnh: Reuters

Những chỉ trích gay gắt từ Bộ trưởng Smotrich, lãnh đạo đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo, cho thấy thách thức chính trị nghiêm trọng mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải đối mặt khi tìm cách thuyết phục liên minh cầm quyền ủng hộ kế hoạch này.

Trong một tuyên bố, ông Smotrich đã gọi kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump là "quá lỗi thời và là sự quay trở lại với khái niệm Oslo, một cơ hội bị bỏ lỡ mang tính lịch sử để cuối cùng giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của Oslo, một thất bại ngoại giao vang dội... quay lưng lại với tất cả các bài học của ngày 7/10, và theo quan điểm của tôi, nó sẽ kết thúc trong nước mắt".

Ông Smotrich cũng gọi những màn ăn mừng xung quanh kế hoạch của ông Trump là “lố bịch,” nhưng cho biết ông sẽ tiến hành tham vấn về vấn đề này.

Hiệp định Oslo năm 1993 mà ông Smotrich nhắc tới đã đặt nền móng cho việc thành lập cơ quan lãnh đạo tự trị đầu tiên của Palestine được Israel công nhận - Chính quyền Quốc gia Palestine và được kỳ vọng sẽ dẫn tới sự ra đời của một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, giới phân tích Israel cho rằng hiệp định này trên thực tế lại mở đường cho làn sóng bạo lực gia tăng từ phía các tay súng Palestine.

Ông Smotrich nói thêm: “Đem những thành quả thực tế trên thực địa đổi lấy ảo tưởng ngoại giao và những nghi thức hào nhoáng, lại quay về nói chuyện “hai nhà nước”, “người Palestine cai trị người Palestine”, lập ra một lực lượng cảnh sát Palestine do Ai Cập và Jordan huấn luyện, đưa Qatar trở thành nhân tố trung tâm - toàn bộ “món hầm” này đã quá lỗi thời.”

Trước đó, hôm 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình 20 điểm trong đó bao gồm việc rút dần quân đội Israel khỏi Dải Gaza, giải giáp Hamas, trả tự do cho toàn bộ con tin còn bị nhóm vũ trang này giam giữ tại Gaza, cùng với việc tái thiết vùng lãnh thổ đã bị tàn phá sau gần hai năm chiến tranh.

Một yếu tố then chốt để đạt được lệnh ngừng bắn đã xuất hiện hôm 29/9, khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố từ Nhà Trắng rằng ông ủng hộ đề xuất của Mỹ. Ông Netanyahu cho biết kế hoạch này sẽ giúp Israel đạt được các mục tiêu chiến tranh là chấm dứt năng lực quân sự của Hamas và đưa những con tin bị nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 trở về. Nhà lãnh đạo Israel cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ tới Hamas, khẳng định Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nếu nhóm này từ chối kế hoạch hòa bình hoặc chấp nhận nhưng sau đó không thực hiện các điều kiện do Mỹ đề ra. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói: “Israel sẽ tự mình hoàn tất nhiệm vụ. Việc này có thể thực hiện một cách dễ dàng hoặc một cách khó khăn, nhưng phải hoàn tất.”

Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi ông đến Nhà Trắng vào ngày 29/9. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin từ Hãng tin AP, kế hoạch hòa bình đã được gửi tới Hamas và một quan chức cho biết nhóm này đang xem xét đề xuất “một cách thiện chí”.

Thúy Hà

Newsweek