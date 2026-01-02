BRICS+ tổ chức tập trận hải quân đầu năm 2026

Nam Phi sẽ trở thành tâm điểm hợp tác an ninh biển đầu năm 2026 khi chủ trì cuộc diễn tập hải quân đa phương mang tên “Exercise Will for Peace 2026” (Ý chí vì Hòa bình 2026) với sự tham gia của các quốc gia thuộc nhóm BRICS mở rộng (BRICS+), qua đó phản ánh nỗ lực tăng cường điều phối, xây dựng lòng tin và khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của nhóm này trong các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

BRICS+ tổ chức tập trận hải quân đa phương mang tên “Exercise Will for Peace 2026”. Ảnh: Grobank.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 9-16/1 tại vùng biển của Nam Phi. Nội dung trọng tâm của diễn tập bao gồm các hoạt động đảm bảo an ninh vùng biển, huấn luyện tương tác giữa các hạm đội và diễn tập bảo vệ các tuyến đường vận tải biển huyết mạch.

Thông qua sự kiện này, các quốc gia thành viên cam kết thắt chặt cơ chế phối hợp nhằm duy trì dòng chảy thương mại quốc tế và thúc đẩy môi trường an ninh biển hòa bình, ổn định. Đáng chú ý, “Will for Peace 2026” được coi là bước phát triển tiếp theo của chuỗi tập trận “Mosi” giữa ba nước Nga-Trung Quốc-Nam Phi (từng diễn ra vào các năm 2019 và 2023).

Bên cạnh ba lực lượng nòng cốt là Nam Phi, Nga và Trung Quốc, cuộc tập trận năm nay có thể có sự hiện diện của Indonesia và Ethiopia trong vai trò quan sát viên. Đáng chú ý, cuộc tập trận nhiều khả năng cũng sẽ có cả sự tham gia của Hải quân Iran. Cuối tháng trước, Đô đốc Shahram Irani xác nhận Hạm đội 103 và 104 của Iran đang trên hải trình hướng tới vùng biển Nam Phi.

Cuộc tập trận thể hiện xu hướng hợp tác an ninh ngày càng được các nền kinh tế mới nổi quan tâm. Ảnh: BBC.

Giới quan sát nhận định việc tổ chức cuộc diễn tập chung trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp phản ánh nỗ lực của Nam Phi trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao vai trò trong nhóm BRICS mở rộng.

“Will for Peace 2026” không chỉ nhằm tăng cường năng lực phối hợp quân sự mà còn thể hiện xu hướng hợp tác an ninh ngày càng được các nền kinh tế mới nổi quan tâm trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động.

Thanh Giang

Nguồn: South Africa Gov.