Thụy Sĩ chấn động vì thảm kịch cháy quán bar khiến hơn 150 người thương vong

Ít nhất khoảng 40 người đã thiệt mạng và hơn 115 người khác bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng, sau một vụ nổ xảy ra tại quán bar đông đúc trong đêm tiệc mừng năm mới ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, miền Tây Nam Thụy Sĩ. Tổng thống Guy Parmelin ngày 1/1 đã tới hiện trường vụ nổ.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ ở quán bar “Le Constellation”khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương trong tiệc đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, Tây Nam Thụy Sĩ, ngày 1/1/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thị sát, Tổng thống Guy Parmelin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng đang nỗ lực tối đa để cứu chữa những người bị thương. Ông mô tả đây là “một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra tại Thụy Sĩ”, trong đó phần lớn nạn nhân là người trẻ tuổi. Tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn chính quyền bang Valais đã kịp thời ứng phó, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ từ các quốc gia láng giềng, đặc biệt là Pháp, Đức và Italy.

Để tưởng niệm các nạn nhân, Chính phủ Thụy Sĩ quyết định treo cờ rủ trong 5 ngày trên toàn quốc.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát bang Valais, ông Frederic Gisler, đến nay nhà chức trách ghi nhận 40 người được cho là đã thiệt mạng và 115 người bị thương, phần lớn trong tình trạng nghiêm trọng. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển tới nhiều bệnh viện trên khắp Thụy Sĩ, bao gồm Sion, Lausanne, Bern, Geneva và Zurich.

Người dân thể hiện nỗi đau buồn sau vụ nổ kinh hoàng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana, Tây Nam Thụy Sĩ, ngày 1/1/2026. Ảnh: Reuters.

Giới chức cho biết việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng sẽ cần thời gian do nhiều thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Các chuyên gia đang sử dụng hồ sơ nha khoa và dữ liệu ADN để phục vụ công tác nhận dạng. Nhà chức trách cũng thừa nhận các nạn nhân có thể đến từ nhiều quốc tịch khác nhau.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương), khi quán bar Le Constellation đang đông kín người tham dự tiệc đón năm mới. Chuông báo động vang lên, sau đó lửa nhanh chóng lan rộng, gây ra cảnh hỗn loạn. Nguyên nhân ban đầu được báo cáo là một vụ nổ, song nhà chức trách cho rằng nhiều khả năng đây là một tai nạn, không có dấu hiệu cho thấy liên quan đến hành vi tấn công. Công tố bang Valais đã mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân, trong đó có việc thu thập lời khai nhân chứng và phân tích dữ liệu từ các điện thoại tìm thấy tại hiện trường.

Giới chức Thụy Sĩ nhận định đây là một thảm họa chưa từng có tiền lệ tại quốc gia này, biến thời khắc đáng lẽ là niềm vui đầu năm mới thành nỗi đau chung của cả đất nước và cộng đồng quốc tế.

Thanh Hằng

Nguồn: AP, Reuters.