Somalia chính thức đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ

Somalia đã chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập và nâng cao vị thế đối ngoại của quốc gia vùng Sừng châu Phi sau nhiều thập kỷ bất ổn và bị cô lập trên trường quốc tế.

Somalia chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ ngày 1/1/2026 Ảnh: LHQ

Trên cương vị Chủ tịch HĐBA, Somalia sẽ điều hành toàn bộ chương trình làm việc của cơ quan gồm 15 ủy viên, chủ trì các phiên họp công khai và kín, dẫn dắt thảo luận, điều phối thương lượng về các nghị quyết, cũng như đưa ra các tuyên bố thay mặt Hội đồng liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế, hoạt động gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, ứng phó khủng hoảng nhân đạo và thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Giới ngoại giao nhận định việc đảm nhiệm vị trí này phản ánh sự gia tăng niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Somalia, đồng thời cho thấy mức độ tham gia ngày càng sâu rộng của Mogadishu vào các cơ chế đa phương, kể từ khi nước này giành lại ghế ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Theo các quan chức Somalia, đây là cơ hội để thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và an ninh tập thể, đồng thời giới thiệu những bước tiến trong công cuộc tái thiết nhà nước, củng cố thể chế và mở rộng quan hệ đối ngoại. Nhiều ý kiến đánh giá, vai trò Chủ tịch HĐBA không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn tạo điều kiện để Somalia trực tiếp đóng góp vào quá trình ra quyết định toàn cầu.

Đại sứ Somalia tại Liên Hợp Quốc, ông Abukar Dahir Osman, phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: LHQ.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra thách thức đối với khả năng phối hợp và hành động thống nhất của Hội đồng Bảo an. Điều đó càng làm nổi bật vai trò điều hành, trung gian và điều phối của nước Chủ tịch luân phiên.

Truyền thông Somalia và khu vực coi đây là “dấu mốc lịch sử”, cho thấy những nỗ lực cải thiện an ninh, thúc đẩy ổn định chính trị và tăng cường hội nhập quốc tế của Somalia đã bước đầu mang lại kết quả. Giới quan sát cũng cho rằng việc đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA, trong bối cảnh Somalia nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều quốc gia đối với vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ giúp nước này có thêm điều kiện nêu bật các ưu tiên của châu Phi, đặc biệt là an ninh tại vùng Sừng châu Phi và an ninh hàng hải trên các tuyến vận tải chiến lược.

Thanh Hằng

Nguồn: Shabelle Media.