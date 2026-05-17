Học và làm theo Bác ở Trường THPT Đông Sơn 1

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường THPT Đông Sơn 1 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Việc học và làm theo Bác từng bước đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Thầy và trò Trường THPT Đông Sơn 1 trong giờ học.

Thầy giáo Nguyễn Tài Khôi, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn 1, cho biết: "Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn 1 hiện có 54 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ. Xác định việc nêu gương là yếu tố then chốt trong học tập và làm theo Bác, nhà trường luôn chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ, giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong làm việc khoa học, tận tụy và trách nhiệm với học sinh".

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, đảng bộ nhà trường đã đưa nội dung này trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ và hoạt động chuyên môn; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Nội dung thực hiện tập trung vào đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực để học sinh noi theo. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Qua các phong trào, nhiều cán bộ, giáo viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào giảng dạy và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cho học sinh. Các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, diễn đàn thanh niên, ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường để học sinh rèn luyện, trưởng thành. Nhiều hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì hiệu quả, qua đó giáo dục tinh thần tương thân tương ái, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh.

Qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường là một đổi mới trong công việc”, các thầy, cô giáo luôn tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tận tụy, trách nhiệm và sáng tạo trong giảng dạy. Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh còn hạn chế trong học tập. Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng qua các năm. Năm học 2025-2026, Trường THPT Đông Sơn 1 có 37 học sinh đoạt giải cấp tỉnh các môn văn hóa, xếp thứ 25 toàn tỉnh. Nhiều năm liền, đảng bộ nhà trường hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn trường.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường THPT Đông Sơn 1 đã, đang ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Thanh Huê