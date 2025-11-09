Hóa Quỳ đưa nghị quyết vào cuộc sống

Với cách làm chủ động, sáng tạo, chỉ trong thời gian ngắn, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hóa Quỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ dừng lại ở các văn bản, mà đã trở thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng khởi sắc.

Mô hình nuôi ong cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Quý, thôn Làng Gió.

Xã Hóa Quỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Bình Lương và Hóa Quỳ. Sau hợp nhất, Đảng bộ xã Hóa Quỳ có 661 đảng viên, sinh hoạt ở 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 xác định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển tiểu thủ công nghiệp - xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của địa phương; lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; bảo vệ môi trường gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và hành động; đến năm 2030, xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng; 81% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 98,5% gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 98% dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1% trở lên...

Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc triển khai được thực hiện theo phương châm “Rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm”. Mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của từng tổ chức, từng thôn bản, bảo đảm nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn. Cùng với việc khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, Đảng ủy xã phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị tổ chức thực hiện với lộ trình hoàn thành cụ thể. Trong đó, đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Các nội dung công việc đều có mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng theo từng năm và đến cuối nhiệm kỳ, phù hợp với thực tế và nguồn lực tại địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Lê Thị Tĩnh cho biết: "Để đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết và trách nhiệm trong đơn vị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra".

Từ nghị quyết của Đảng bộ xã, các cấp cơ sở đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Hệ thống giao thông được nâng cấp, nhiều tuyến đường được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hàng hóa được hỗ trợ, nhân rộng, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện xã đang duy trì ổn định diện tích, sản lượng cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc biệt là cây cao su với diện tích 415,2ha cho thu hoạch ổn định, sản lượng khai thác mủ ước đạt 296,5 tấn; 19,4ha cây chè đang cho thu hoạch; 112,49ha cây ăn quả, trong đó có 80,73ha cho thu hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng gia trại, toàn xã duy trì phát triển 8 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, triển khai phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh. Toàn xã hiện có gần 306ha diện tích mặt nước, sản lượng thủy sản ước đạt 573,3 tấn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tập trung giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu, đúng hạn cho người dân, doanh nghiệp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao. Từ ngày 1/7 đến ngày 5/11, đã tiếp nhận 2.042 hồ sơ (trực tuyến là 924 hồ sơ, trực tiếp là 1.118 hồ sơ); hồ sơ đã giải quyết là 2.042 hồ sơ (giải quyết trước hạn 1.706 hồ sơ, đúng hạn 218 hồ sơ, quá hạn là 2 hồ sơ); hồ sơ đang giải quyết là 62 hồ sơ (trong hạn là 62 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn).

Thực tiễn ở xã Hóa Quỳ cho thấy, khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình hành động sát thực, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Phan Nga