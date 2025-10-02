Hiệu quả từ hội nghị đối thoại với công an cấp xã

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025. Buổi đối thoại giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và là cầu nối giữa lãnh đạo Công an tỉnh với đại diện chỉ huy công an 166 xã, phường trong giai đoạn không còn công an cấp huyện.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị đối thoại với lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025. Buổi đối thoại giúp giải quyết những khó khăn, vướng mắc và là cầu nối giữa lãnh đạo Công an tỉnh với đại diện chỉ huy công an 166 xã, phường trong giai đoạn không còn công an cấp huyện.

Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với công an các xã, phường năm 2025.

Theo mô hình mới, lực lượng công an cấp xã được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hướng dẫn, hỗ trợ công an xã, phường toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều văn bản, tài liệu nghiệp vụ được biên soạn, tập huấn cũng như bảo đảm trụ sở, phương tiện, điều kiện làm việc cơ bản cho các đơn vị sau sáp nhập.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong thời gian ngắn, 166 đơn vị công an xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát địa bàn, đảm bảo thông suốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Công an cấp xã đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp hiệu quả, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác cũng đặt ra không ít thách thức. Sau sắp xếp, nhiều xã, phường có diện tích rộng, dân số tăng gấp nhiều lần, khối lượng công việc lớn hơn, trong khi trình độ chuyên môn của một số cán bộ công an xã chưa sâu. Không ít trụ sở công an xã, phường chưa được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt và kho lưu trữ hồ sơ còn thiếu thốn. Đặc biệt, tại các xã miền núi phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị công nghệ thông tin còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi vẫn chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ.

Để kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của lực lượng công an cơ sở, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát và nghiên cứu những vấn đề khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của công an cấp xã để tổ chức đối thoại, giải đáp. Trong đó, công an cấp xã đã kiến nghị, đề xuất trên các nhóm lĩnh vực liên quan như công tác cán bộ; công tác hồ sơ nghiệp vụ, tài chính, trang thiết bị; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp xã trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Các ý kiến, kiến nghị được Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực tiếp giải đáp, định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thỏa đáng để lực lượng công an cấp xã thực hiện tốt hơn các mặt công tác tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hội nghị đối thoại được xem là giải pháp trọng tâm, cấp bách trong thời điểm hiện nay, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia; điều tra hình sự; phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng, hậu cần; quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Đây là diễn đàn dân chủ, cởi mở để công an cấp xã bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, đồng thời đề xuất nguyện vọng chính đáng, những cách làm hay, sáng tạo, để nhân rộng ra các địa phương khác nghiên cứu, áp dụng. Đây cũng là dịp để công an cấp xã nắm vững hơn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định, quy trình công tác của Bộ Công an và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ phương hướng, trách nhiệm của bản thân và có biện pháp cụ thể để phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Lê Quốc

#Giám đốc Công an tỉnh #cấp xã #Lực lượng công an #hội nghị đối thoại #Vướng mắc #Hiệu quả #Giải quyết #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #An ninh trật tự #phường

