Hezbollah tấn công miền Bắc Israel, Tel Aviv báo cáo thương vong giữa căng thẳng leo thang

Ngày 9/5, phong trào Hezbollah tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào lực lượng quân đội Israel tại khu vực miền Bắc, gần khu định cư Misgav Am. Nhóm này cho biết hành động nhằm đáp trả các đợt không kích và hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được cho là có hiệu lực.

Phong trào Hezbollah tấn công miền Bắc Israel. Ảnh: AFP.

Trong thông báo, Hezbollah khẳng định các UAV mang chất nổ đã được sử dụng để nhắm vào một nhóm binh sĩ Israel, đồng thời cáo buộc Tel Aviv tiếp tục vi phạm các điều khoản ngừng bắn. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket và UAV nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Israel nằm trong khu vực biên giới.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết một số UAV mang chất nổ đã xâm nhập không phận và tấn công các vị trí quân sự, khiến 3 binh sĩ bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Tel Aviv đồng thời tuyên bố đã triển khai các biện pháp đáp trả trong khu vực.

Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục gia tăng, khi quân đội Israel thông báo đã tiến hành hơn 85 cuộc tấn công trong vòng 24 giờ qua nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon, bao gồm kho vũ khí, bệ phóng rocket và một cơ sở sản xuất vũ khí ngầm ở thung lũng Bekaa.

Theo cơ quan y tế Lebanon, các đợt không kích của Israel đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Giao tranh được ghi nhận diễn ra chủ yếu tại miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ ngày 17/4.

Giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền Nam Lebanon. Ảnh: AP.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Lebanon và Israel được cho là sẽ có các cuộc đối thoại gián tiếp tại Mỹ trong tuần tới nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, Hezbollah đã lên tiếng phản đối các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên, gọi đây là hành động “không thể chấp nhận” và kêu gọi chính phủ Lebanon rút khỏi tiến trình này.

Theo Bộ Y tế Lebanon, tổng số người thiệt mạng do các đợt tấn công của Israel kể từ khi xung đột leo thang từ đầu tháng 3 đã vượt quá 2.750 người, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ mở rộng bất ổn trong khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.