Israel không kích các địa điểm bị cho là kho vũ khí ngầm của Hezbollah tại Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 5/2 cho biết đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào những địa điểm được mô tả là cơ sở lưu trữ vũ khí ngầm của lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong diễn biến mới nhất liên quan tình hình an ninh dọc khu vực biên giới giữa hai bên.

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công vào quốc gia láng giềng Lebanon. Ảnh: Al Jazeera.

Theo thông báo từ IDF, nhiều hầm chứa vũ khí nằm dưới lòng đất đã bị đánh trúng trong một làn sóng không kích diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau. Các mục tiêu bao gồm các miệng hầm được xác định tại những địa điểm mà phía Israel cho là có liên quan đến Hezbollah, trải dài từ khu vực Marjaayoun ở miền Nam Lebanon, khu vực gần thành phố Baalbek thuộc thung lũng Beqaa phía Đông, cho tới khu vực Hermel ở miền Bắc nước này.

Quân đội Israel cho biết trong những tháng gần đây đã theo dõi và phát hiện hoạt động của Hezbollah tại các địa điểm nói trên. IDF nhận định các hoạt động này “vi phạm những thỏa thuận giữa Israel và Lebanon”, song không nêu chi tiết cụ thể về nội dung hay cơ chế của các thỏa thuận mà phía Israel đề cập.

Sau các đợt không kích, IDF cho biết xuất hiện thêm các vụ nổ tiếp diễn tại một số khu vực mục tiêu. Theo đánh giá của quân đội Israel, dấu hiệu này cho thấy có sự hiện diện của vũ khí hoặc vật liệu quân sự tại các địa điểm mục tiêu. Tuy nhiên, hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận về mức độ thiệt hại, cũng như chưa ghi nhận phản ứng chính thức từ phía Lebanon hoặc Hezbollah liên quan tới các cáo buộc và diễn biến trên.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xuất hiện tại khu vực biên giới giữa nước này và Lebanon. Ảnh: Sky News.

Diễn biến mới tiếp tục phản ánh môi trường an ninh phức tạp tại Lebanon, trong bối cảnh các hoạt động quân sự qua lại làm gia tăng quan ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, tác động tới ổn định khu vực. Giới quan sát cho rằng các diễn biến thực địa trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng kiểm soát tình hình, song đến nay các bên liên quan vẫn chưa công bố thêm thông tin về khả năng điều chỉnh hoạt động quân sự.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of Israel.