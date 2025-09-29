Hàng trăm ngôi nhà ở Hoằng Giang tốc mái, thiệt hại nặng nề

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, xã Hoằng Giang hứng chịu gió lớn, mưa to kéo dài. Sức gió dữ dội khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều căn sập một phần, tài sản của người dân bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Video: Người dân Hoằng Giang kể lại giây phút lốc xoáy ập đến.

Chiều 29/9, Có mặt tại thôn Phượng Mao và Vĩnh Gia 1 xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) cảnh tượng tan hoang hiện rõ: rất nhiều ngôi nhà mái tôn bị cuốn phăng, tường sập, cột điện gãy đổ, cây cối bật gốc.

Người dân cho biết, khoảng 4 giờ sáng, giông lốc nổi lên, gió giật liên hồi khiến nhiều ngôi nhà kiên cố cũng không trụ vững.

“Cửa nhà tôi dùng chốt sắt bằng ngón tay mà gió làm bật gãy, sau đó gió lùa vào tốc hết mái. Khi tỉnh dậy đã thấy mọi thứ tan hoang, gia đình chỉ kịp tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh bị thương”, ông Hàn Mạnh Trưng, thôn Phượng Mao, chia sẻ.

Tại thôn Phượng Mao, chỉ sau hơn 2 giờ gió lốc, cả khu dân cư ngổn ngang trong cảnh đổ nát. Trong đêm tối, nhiều hộ hoảng loạn tìm nơi trú ẩn an toàn, nỗ lực đưa người và tài sản đến nhà người thân để trú tránh.

Ngoài thôn Phượng Mao, giông lốc cũng quét qua thôn Vĩnh Gia 1, xã Hoằng Giang, gây tốc mái nhiều nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng cột điện và các tài sản khác.

Bà Lê Thị Nghỉ, thôn Vĩnh Gia 1 buồn bã, nghẹn ngào cho biết: “Từ đêm trở đi bắt đầu gió, ngôi nhà tôi dành dụm mãi được 30 triệu vừa dựng xong thì đã bay gọn vì giông lốc. Tôi tìm mãi còn được mỗi khúc sắt này”.

Khắp thôn Phượng Mao, Vĩnh Gia 1 xã Hoằng Giang vẫn còn la liệt mái tôn, ngói vỡ, cột điện gãy nằm chỏng chơ, cây cối bật gốc.

Nhiều gia đình mất trắng tài sản, hoa màu, nhà cửa hư hỏng nặng. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước mức độ tàn phá của bão số 10.

Các đội cứu hộ, dân quân tự vệ, công an, quân đội cùng người dân đã tập trung dựng lại nhà cửa, thu dọn đống đổ nát, khôi phục hệ thống điện bị gãy đổ. Công tác thống kê, đánh giá thiệt hại cũng được tiến hành để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Hiên tại, mưa lớn và gió mạnh vẫn đang còn tiếp diễn. Toàn xã Hoằng Giang vẫn đang ngổn ngang, nhiều hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng về nhà cửa và hoa màu.

Thiệt hại ở Hoằng Giang được đánh giá đặc biệt nặng nề. Người dân nơi đây đang đối mặt muôn vàn khó khăn, rất cần sự chung tay giúp sức của chính quyền và cộng đồng để sớm ổn định cuộc sống.

Hoàng Đông – Phương Đỗ