Xã Ba Đình thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Ngày 24/12, HĐND xã Ba Đình tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Năm 2025, trong bối cảnh xã Ba Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính, khối lượng công việc lớn, điều kiện khách quan còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế – xã hội của xã tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Trong tổng số 23 chỉ tiêu chủ yếu năm 2025, xã Ba Đình có 14 chỉ tiêu đạt và 08 chỉ tiêu vượt kế hoạch, phản ánh rõ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 1.000.950 triệu đồng, thu nhập bình quân 67,78 triệu đồng/người, tăng so với năm 2024; sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả với 2.246 ha gieo trồng, 8.868 tấn lương thực, giá trị 104 triệu đồng/ha. Thu ngân sách đạt 75 tỷ đồng, vượt 23,2% dự toán, bảo đảm cân đối chi phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân cải thiện; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa, 88,87% gia đình văn hóa, 95% người dân tham gia BHYT. Giáo dục, y tế được quan tâm đồng bộ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5%, xã giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế. Nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng, 77% đường giao thông được cứng hóa, có 1 sản phẩm OCOP 3 sao, giảm 20 hộ nghèo. Quốc phòng – an ninh giữ vững, cải cách hành chính và chuyển đổi số chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng cho xã Ba Đình bước vào năm 2026.

Năm 2026, xã Ba Đình đề ra 22 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phấn đấu Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 6,74%; Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 70 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 8.500 tấn; Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2026 đạt 200 triệu đồng; Tỷ lệ tăng thu ngân sách 7% so với kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1%; 86 % gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. 90% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Tại kỳ họp, HĐND xã Ba Đình đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã trình kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp, HĐND xã Ba Đình đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết về chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của HĐND xã; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã, các ban của HĐND xã năm 2026; Nghị quyết quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xã Ba Đình; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2026, xã Ba Đình; Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026, xã Ba Đình; Nghị quyết quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026, xã Ba Đình; Nghị quyết phê chuẩn kinh phí hỗ trợ 2 trường học đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia năm 2025; Nghị quyết giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã ba Đình năm 2026.

