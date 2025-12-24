Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Hoa Lộc

Sáng 24/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt xã Hoa Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra bản đồ hành chính xã Hoa Lộc.

Cùng tham gia có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn xã năm 2025 đạt 8%. Giá trị bình quân đầu người ước đạt 37.794 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 72,72 triệu đồng. Thu ngân sách địa phương trên địa bàn năm 2025 ước đạt 135, 636 tỷ đồng, tăng 227% dự toán tỉnh giao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Hoa Lộc đã gấp rút triển khai các bước và tiếp nhận ngay các dự án, công trình từ UBND huyện Hậu Lộc cũ, UBND 6 xã cũ; thực hiện các thủ tục bước chuẩn bị đầu tư đối với các công trình, dự án mới cấp thiết cần phải đầu tư với tổng số 197 dự án, trong đó có 76 dự án đã quyết toán, 94 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các chính sách an sinh xã hội được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Lãnh đạo xã Hoa Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh đã phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương và gợi mở một số giải pháp tháo gỡ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trong đó, địa phương cần hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đến năm 2040 và các đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kết quả bước đầu mà xã Hoa Lộc đạt được trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí nhấn mạnh, Hoa Lộc là địa phương có tiềm lực con người, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dư địa phát triển lớn. Đây là những lợi thế quan trọng để xã bứt phá, vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực nếu biết khai thác đúng hướng và có lộ trình bài bản.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Do đó, Hoa Lộc phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, xác định rõ tầm nhìn dài hạn, gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện; tránh phát triển dàn trải, manh mún. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh phát triển khu, cụm công nghiệp, phát triển logistics, gia tăng giá trị xuất khẩu, coi đây là động lực chủ yếu để tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền xã Hoa Lộc cần tập trung tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; cùng với đó cũng để hình thành các khu, cụm công nghiệp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội. Theo đó, xã cần tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài. Cùng với đó, quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nguồn nước phục vụ tốt nhất đời sống Nhân dân.

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục và con người, coi đây là nền tảng tinh thần của xã hội và là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững. Bởi vậy, Hoa Lộc cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó, chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối trường lớp học, cũng như đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã Hoa Lộc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Trường THPT Hậu Lộc 1.

Quốc Hương