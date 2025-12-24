Thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Ngày 24/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2025 thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch, chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các ban của HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc bổ sung vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/ QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025) vào kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/ QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội (được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 19/7/2025) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026 - 2030. Các nội dung này do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp.

Gám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo các nội dung liên quan tại phiên họp.

Qua nghiên cứu các tờ trình cũng như trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất nội dung các tờ trình về việc bổ sung vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để đầu tư trở lại cho tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/ QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội. Đối với Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ nội dung kế hoạch hành động; đồng thời lưu ý kế hoạch cần quan tâm đến việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy xử lý rác thải; việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển hệ thống quản lý thông minh trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 8, năm 2025; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”; Tờ trình về việc phê duyệt Đề án “Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030. Các nội dung này do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo và trực tiếp báo cáo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, đề án; đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, hoàn thiện các tờ trình, đề án theo yêu cầu. Riêng Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”, đồng chí lưu ý, việc lựa chọn khu vực tái định cư phải được khảo sát, tính toán kỹ lưỡng; các khu dân cư mới phải bảo đảm an toàn và đáp ứng tốt các yêu cầu về sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; Dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thống nhất nội dung Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 và Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026. Đồng thời cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung trong Chương trình công tác năm 2026 của UBND tỉnh và yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, bổ sung hoàn thiện chương trình công tác trên cơ sở đóng góp ý kiến và thống nhất của các đại biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa năm 2025; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 87/2024/QĐ-UBND, ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về các yếu tố làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, ngày 22/2/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Tờ trình về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thay thế Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND, 29/10/2024 của UBND tỉnh) và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc