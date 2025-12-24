Xây dựng Hội CCB Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 24/12, tại Trung tâm hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII.

Dự đại hội về phía Trung ương có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn (Lào); lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phường, xã; các lực lượng vũ trang; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 179 đại biểu chính thức đại diện cho gần 21 vạn hội viên CCB trong tỉnh.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh

Nhiệm kỳ 2022-2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là: Các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; kiên quyết đấu tranh chống lại các hành vi chia rẽ, kích động, phá hoại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đinh Tiên Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa khóa VII phát biểu khai mạc Đại hội.

Để đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển của địa phương, các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong hội viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã thành lập được 283 câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế; nhận ủy thác gần 3.600 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hội viên vay với lãi suất thấp; hỗ trợ xây dựng 198 “Nhà nghĩa tình CCB”... Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, hiện nay tỷ lệ hộ CCB nghèo hiện nay giảm còn 1,72%; hộ khá và giàu từ tăng lên 60,14%.

Đồng chí Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp hội đã tích cực tham gia công tác quốc phòng - an ninh, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được triển khai thường xuyên; công tác đối ngoại nhân dân được thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Với nhiều thành tích đạt được, giai đoạn 2022-2025, có 2 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Hội CCB tỉnh Thanh Hóa vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ 2025-2030, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh phấn đấu thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá và 9 chỉ tiêu chủ yếu đã được đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung làm nổi bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề xuất các nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng Hội CCB Thanh Hóa vững mạnh khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của công tác hội và phong trào CCB. Để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Phạm Hồng Hương đề nghị: Các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên. Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và Nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Trung ương hội phát động, gắn với các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội khi trực thuộc MTTQ và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Phạm Hồng Hương đề nghị Hội CCB tỉnh Thanh Hóa thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68 của về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp giúp hội viên CCB giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nhất là các hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng, nhất là mở các lớp “Bình dân học vụ số” cho cán bộ, hội viên. Tham mưu cho cấp ủy, MTTQ các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế Hội CCB tỉnh, Hội CCB cấp xã, phường, bảo đảm thống nhất, tinh gọn, hiệu quả.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tại đại hội, thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đã trao tặng Hội CCB Thanh Hóa lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đưa phong trào CCB phát triển vững mạnh trong thời gian tới

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội CCB các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ, quân và Nhân dân Thanh Hóa đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với khát vọng lớn lao “Phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”. Để hoàn thành được mục tiêu to lớn đó cần sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh.

Để xây dựng Hội CCB tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Các cấp Hội CCB tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác CCB. Bám sát các nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của tỉnh, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với chính quyền địa phương 2 cấp. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tâm huyết với công tác hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội CCB trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phấn đấu giảm nghèo nhanh, tiến tới không còn hộ CCB nghèo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là Đoàn thanh niên, các nhà trường để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên; tập trung quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động; động viên hội viên CCB, cựu quân nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt và tăng cường phối hợp để Hội CCB tiếp tục củng cố tổ chức, đưa phong trào CCB tỉnh nhà phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh hoa chúc mừng Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng Hội CCB tỉnh lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 44 đồng chí; kết quả bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 12 đồng chí.

Đồng chí Lê Văn Diện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII không tái cử Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII.

Tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030; tặng quà chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII không tái cử Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VIII.

Tố Phương - Lê Hợi