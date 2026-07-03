Hàn Quốc truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân

Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 3/7 đã truy tố không giam giữ cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Kim Myung Soo, với cáo buộc liên quan đến việc thực thi lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố vào đêm 3/12/2024.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Kim Myung Soo. Ảnh: Yonhap.

Theo thông báo của nhóm điều tra, ông Kim, khi đó là sĩ quan quân đội cấp cao nhất Hàn Quốc, bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai lệnh thiết quân luật. Các công tố viên cho rằng ông đã không có hành động ngăn chặn khi lực lượng thiết quân luật tiến vào khuôn viên Quốc hội, đồng thời hỗ trợ việc thành lập bộ chỉ huy thiết quân luật.

Kết quả điều tra cho thấy ông Kim được cho là nhận thức được việc ban bố thiết quân luật và triển khai quân đội có dấu hiệu trái pháp luật, song vẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu hệ thống chỉ huy quân sự. Nhiều trợ lý của ông đã nhiều lần cảnh báo về những sai sót trong quy trình ban bố thiết quân luật, đồng thời đề nghị rút lực lượng khỏi Quốc hội. Một số ý kiến pháp lý cũng cho rằng quyền chỉ huy quân đội vẫn thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân ngay cả sau khi lệnh thiết quân luật được ban hành.

Quân đội Hàn Quốc thực thi lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố vào đêm 3/12/2024.Ảnh: Yonhap.

Bác bỏ toàn bộ cáo buộc, ông Kim khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Kim Yong Hyun đã trực tiếp tiếp quản quyền chỉ huy lực lượng sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật. Theo ông, điều này khiến ông không còn quyền chỉ huy thực tế và bị loại khỏi quá trình ra quyết định.

Cùng ngày, nhóm công tố viên đặc biệt cũng truy tố thêm ba người khác, trong đó có cựu Phó trưởng Văn phòng Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của JCS, Lee Jae Sik với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang mở rộng điều tra đối với các quan chức quân đội và chính phủ bị nghi liên quan đến lệnh thiết quân luật gây tranh cãi của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trước đó, cựu tổng thống Yoon đã bị truy tố và đang đối mặt với các cáo buộc về vai trò trong vụ việc, trong khi nhiều cựu quan chức cấp cao khác cũng lần lượt bị đưa vào diện điều tra.

Thu Uyên

Nguồn: Yonhap.