Cậu học trò xứ Thanh vượt bệnh giành Huy chương Bạc AIMO 2026

Em Mai Ngọc Duy, học sinh lớp 6B, Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành, vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại vòng chung kết quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm 2026. Lần đầu được góp mặt ở một sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế, Duy đã chia sẻ về kinh nghiệm, sự nỗ lực, tinh thần ham học hỏi và niềm say mê môn Toán của mình.

Em Mai Ngọc Duy, học sinh lớp 6B, Trường THCS Trần Mai Ninh cùng các bạn học sinh nhận huy chương Bạc tại chung kết quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á. (Ảnh gia đình cung cấp)

Thử sức ở sân chơi quốc tế

Vòng chung kết AIMO 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Duy tham dự một kỳ thi Toán quốc tế nên em không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng.

Xác định đây là cơ hội để thử sức và nâng cao năng lực, Duy đã dành phần lớn thời gian nghỉ hè để ôn tập kiến thức, luyện giải các dạng đề và rèn kỹ năng làm bài.

Duy chia sẻ: “Đề thi chính thức rất hay và hoàn toàn bằng tiếng Anh nên là một thử thách lớn với em. So với những đề em từng ôn tập, đề thi năm nay có nhiều dạng câu hỏi mới, yếu tố bất ngờ và tính thử thách cao hơn. Trong 30 câu hỏi, có một vài câu khó khiến em chưa tìm ra được cách giải. Rời phòng thi, em vẫn tiếc một câu toán về chu vi hình tròn. Em đã có hướng giải nhưng không đủ thời gian để hoàn thành”.

Em Mai Ngọc Duy cùng cô giáo Thiều Thị Quỳnh Lê.

Để chinh phục những bài toán khó, Duy xây dựng cho mình phương pháp học tập khoa học. Em ôn tập theo từng dạng bài, tìm hiểu phương pháp giải, luyện nhiều đề để ghi nhớ cách làm; đồng thời học hỏi từ những câu trả lời sai để rút kinh nghiệm.

“Mỗi khi gặp dạng bài khó, em thường mày mò tìm hiểu để giải bằng được. Cảm giác khi chinh phục được một bài toán khó khiến em rất thích thú”, Duy chia sẻ.

Nhận xét về học trò, cô giáo Thiều Thị Quỳnh Lê, giáo viên môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của Duy, cho biết: “Duy là học sinh có tố chất thông minh, tư duy môn Toán tốt và đặc biệt ham học hỏi. Ở lớp, em được thầy cô và bạn bè quý mến bởi tính tình hòa đồng, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập”.

Gia đình luôn là điểm tựa

Ít ngày trước khi diễn ra kỳ thi, Duy bất ngờ gặp sự cố về sức khỏe và phải nhập viện. Đây là thời điểm khiến gia đình không khỏi lo lắng bởi trước đó em đã có nhiều tháng chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi.

Mai Ngọc Duy (áo đỏ) chơi cờ cùng bố và các bạn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, mẹ của Duy chia sẻ: “Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi thì Duy bất ngờ gặp sự cố sức khỏe phải nhập viện. Gia đình rất lo lắng vì cả quá trình con đã nỗ lực học tập. Gia đình đã trao đổi với các bác sĩ về nguyện vọng của con và nếu sức khỏe cho phép thì xin được dự thi”.

Sau khi được các bác sĩ hỗ trợ, đánh giá đủ điều kiện di chuyển, gia đình đã đưa Duy ra Hà Nội tham dự kỳ thi, đồng thời chủ động chăm sóc sức khỏe cho em. Ngay sau khi hoàn thành phần thi, Duy trở về để tiếp tục điều trị.

Theo chị Hoa, việc tham gia AIMO không chỉ giúp Duy nâng cao năng lực môn Toán mà còn tạo điều kiện để em rèn luyện tiếng Anh. Vì vậy, gia đình không đặt nặng chuyện thành tích, mà coi cuộc thi là cơ hội để con được trải nghiệm, thử sức và tích lũy kiến thức.

Mai Ngọc Duy cùng mẹ tập đàn tại nhà.

Tại cuộc thi, Duy cũng có thêm những trải nghiệm đáng nhớ khi được giao lưu với các bạn trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về Toán học, kết bạn và học hỏi lẫn nhau.

Niềm vui càng trở nên đặc biệt khi Duy nhận tin mình giành huy chương Bạc ngay trên giường bệnh. Vì quá háo hức muốn được cùng các bạn nhận huy chương, gia đình tiếp tục xin ý kiến bác sĩ để Duy có thể ra Hà Nội tham dự lễ trao giải.

Tấm huy chương tại Vòng chung kết quốc tế AIMO 2026 là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, tinh thần không bỏ cuộc và sự đồng hành, hỗ trợ của thầy cô, gia đình trong suốt hành trình trưởng thành của cậu học trò.

Linh Hương