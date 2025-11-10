Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị truy tố tội danh đặc biệt

Công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 10/11 đã truy tố bổ sung cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tội danh đặc biệt với các cáo buộc lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho quốc gia thù địch, liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào năm ngoái.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (giữa) đến tòa án để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ ông theo yêu cầu của các công tố viên đặc biệt, tại Seoul vào ngày 9 tháng 7 năm 2025. Ảnh: AFP.

Người phát ngôn Park Ji-young của Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, người đứng đầu cuộc điều tra về âm mưu nổi loạn và các cáo buộc khác chống lại ông Yoon, cho biết trong cuộc họp báo rằng nhóm điều tra độc lập đã truy tố ông Yoon về tội tiếp tay cho kẻ thù và lạm dụng quyền lực.

Bằng chứng cho cáo buộc này được tìm thấy từ điện thoại di động của một sĩ quan quân đội Hàn Quốc, trong đó có các cụm từ liên quan đến “máy bay không người lái (UAV)” và “đòn tấn công chính xác”, cho thấy khả năng tổ chức các hành động khiêu khích chống Triều Tiên.

Người phát ngôn cho biết thêm, hành động của ông Yoon đã làm tổn hại đến lợi ích quân sự của Hàn Quốc khi gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang giữa hai miền Triều Tiên, với mục đích tạo điều kiện cho việc ban bố thiết quân luật.

Ông Yoon đã bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm hồi tháng 4 và hiện đang bị xét xử về tội nổi loạn, bắt nguồn từ âm mưu ban bố thiết quân luật thất bại. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt án tử hình. Cựu tổng thống nhiều lần khẳng định ông chỉ ban bố thiết quân luật để cảnh báo về các hành vi sai trái của phe đối lập và bảo vệ nền dân chủ khỏi “các phần tử chống nhà nước”.

Theo bản ghi nhớ được công bố, ông Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và cựu Cục trưởng Tình báo Quân đội Yeo In-hyung đã lên kế hoạch kích động một cuộc tấn công từ Triều Tiên nhằm tạo cớ cho ông Yoon ban bố thiết quân luật.

Người phát ngôn Park Ji-young cho biết các ông Kim và ông Yeo cũng bị truy tố với các cáo buộc tương tự cựu Tổng thống Yoon.

Vào tháng 10 năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng trên bầu trời thủ đô, đồng thời công bố hình ảnh xác của một UAV quân sự Hàn Quốc bị rơi. Dù đối mặt với sức ép chính trị và điều tra gay gắt, quân đội Hàn Quốc khi đó từ chối bình luận về nghi vấn tiến hành chiến dịch UAV. Một quan chức Bộ Quốc phòng ngày 10/11 cũng cho biết không có bình luận gì thêm về vụ việc.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters