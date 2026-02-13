Cựu bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù liên quan vụ thiết quân luật

Tòa án quận trung tâm Seoul vừa tuyên phạt 7 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min do liên quan vai trò của ông trong nỗ lực ban bố thiết quân luật vào cuối năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Lee Sang-min. Ảnh: Korea Times.

Theo phán quyết, tòa án xác định ông Lee giữ vai trò then chốt trong quá trình tham mưu và triển khai sắc lệnh thiết quân luật. Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk trước đó đã đề nghị mức án 15 năm tù, cáo buộc ông Lee tiếp tay cho việc ban bố thiết quân luật, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát và cứu hỏa thực hiện các biện pháp như cắt điện, nước tại một số cơ quan truyền thông bị cho là có quan điểm chỉ trích chính quyền thời điểm đó.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc tiếp tục quan tâm đến các diễn biến pháp lý liên quan quyết định thiết quân luật gây tranh cãi hồi cuối năm 2024. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh luận về giới hạn thẩm quyền của cơ quan hành pháp cũng như trách nhiệm cá nhân của các quan chức liên quan.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết cơ quan này đã xác định khoảng 180 quân nhân có liên quan đến vụ việc. Con số trên là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành, rà soát khoảng 860 sĩ quan cấp tướng và trung tá thuộc 24 đơn vị và bộ chỉ huy quân sự bị cho là có liên quan đến quá trình thiết lập thiết quân luật.

Người dân theo dõi tin tức về phán quyết của tòa án đối với cựu Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Lee Sang-min về vai trò của ông trong tuyên bố thiết quân luật năm 2024 của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục điều tra để làm rõ mức độ liên quan của từng cá nhân, đồng thời xem xét các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Cơ quan này cũng đã đình chỉ chức vụ đối với Tướng Joo Sung-un, Tư lệnh Lực lượng Mặt đất, và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nhằm làm rõ vai trò của ông trong vụ việc.

Giới quan sát nhận định các động thái pháp lý và kỷ luật nêu trên cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng Hàn Quốc trong việc xử lý trách nhiệm liên quan quyết định thiết quân luật, đồng thời củng cố nguyên tắc thượng tôn pháp luật và tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Thu Uyên

Nguồn: The Korea Times,Yonhap.