Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

Ngày 23/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, kêu gọi Bắc Kinh phát huy vai trò tích cực trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường ngày 23/6. Ảnh: Yonhap.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Đại Liên (Trung Quốc), Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ đóng góp vai trò xây dựng trong các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc nối lại đối thoại với Triều Tiên là yếu tố quan trọng không chỉ đối với hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên mà còn đối với an ninh khu vực và thế giới. Phía Trung Quốc được cho là đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này.

Bên cạnh vấn đề an ninh, hai bên cũng trao đổi về hợp tác kinh tế. Thủ tướng Kim đề nghị Trung Quốc sớm cử đoàn khảo sát đầu tư tới dự án Saemangeum ở Tây nam Hàn Quốc, khu vực đang được định hướng phát triển thành trung tâm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), robot và công nghiệp hydro.

Nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, Thủ tướng Hàn Quốc thông báo nước này sẽ gia hạn chương trình miễn thị thực tạm thời cho khách du lịch ngắn ngày từ Trung Quốc đến hết tháng 12/2026, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6 như kế hoạch ban đầu. Đồng thời, Seoul kỳ vọng nâng tầm trao đổi song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ.

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng củng cố nền tảng tin cậy chính trị với Seoul, qua đó mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tích cực.

Seoul đẩy mạnh hợp tác và giao lưu với Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và thanh niên. Ảnh minh họa.

Trung Quốc kỳ vọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung - Hàn phát triển tích cực, ổn định, đóng góp vào sự thịnh vượng của khu vực. Bên cạnh đó, người đứng đầu Quốc vụ viện Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tìm kiếm các giải pháp chung nhằm đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng hai nước láng giềng Đông Á kể từ năm 2019, được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối duy trì các cam kết chính trị bền vững giữa Seoul và Bắc Kinh trong giai đoạn mới.

Thanh Giang