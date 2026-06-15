Tổng thống Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Tuyên bố chung liên Triều ngày 15/6/2000, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp giảm căng thẳng, ngăn ngừa những vụ đụng độ ngoài ý muốn với Triều Tiên và từng bước khôi phục lòng tin quân sự giữa hai bên, qua đó tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có bài phát biểu kỷ niệm tại thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình và tình đoàn kết được tổ chức tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rome, Italy, vào ngày 14/12/ 2026. Ảnh: The chosun

Phát biểu tại Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành ở Vatican ngày 14/6 (giờ địa phương), Tổng thống Lee cho rằng, cộng đồng quốc tế hiện đang đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng chia rẽ và đối đầu gia tăng. Theo ông, Bán đảo Triều Tiên cũng không nằm ngoài xu thế này khi quan hệ liên Triều vẫn trong trạng thái căng thẳng, các kênh liên lạc giữa hai bên bị gián đoạn và sự thiếu tin cậy kéo dài trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn còn hiện hữu nếu các bên duy trì đối thoại và nỗ lực xây dựng lòng tin.

Ông cho biết kể từ khi nhậm chức, chính quyền Hàn Quốc đã triển khai một số biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong đó có việc chấm dứt các hoạt động phát thanh tuyên truyền và rải truyền đơn về phía Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: NK News

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, Seoul không theo đuổi mục tiêu thống nhất thông qua cạnh tranh thể chế hoặc sáp nhập đơn phương. Thay vào đó, Hàn Quốc sẽ tập trung thúc đẩy việc xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ hiệp định đình chiến hiện nay, hướng tới thiết lập nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm và ủng hộ của Tòa Thánh dành cho tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng những nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Minh Phương